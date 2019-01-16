Удар по кошельку: какие продукты подорожали в 2019 году и ждать ли ижевчанам снижения цен?

2019 год начался с роста цен на топливо, лекарства и, конечно же, продукты. В чем причина подорожания и как еще изменятся цены в ближайшие месяцы, выяснила «Комсомолка».

СЕЗОННЫЕ ПОВЫШЕНИЯ?

Одна из очевидных причин – рост НДС: 1 января 2019 года он поднялся с 18% до 20%. Увы, по прогнозу специалистов, нас могут ждать очередные подорожания.

- В течение года цены могут повыситься еще на 10-15%, по предварительным оценкам, но от прогнозов пока лучше воздержаться, - отмечает Раиль Галиахметов, профессор, директор института «Цифровая экономика» ИжГТУ.

Больше всего с начала года подорожали бытовые услуги (на 6%). Подорожали и продукты - несмотря на то, что большинство из них облагаются налогом по пониженной ставке - 10%.

– Скачок цен перед Новым годом, конечно, не зависел от НДС, – объяснила Эльвира Ложкина, продавец одного из рынков Ижевска. – Дело в том, что товары по новым закупочным ценам появились только в новом году. Однако предпринимателям нужно было «не остаться в минусе», и все подняли цены заранее – на товар с прежних поставок. Иначе просто торговать невыгодно.

А что касается, например, овощей, то ситуация еще проще – сказалось сезонное подорожание.

– У нас завоз товара ежедневный, но пока на базах все по старым ценам. Как будет дальше, сложно сказать. Перед Новым годом мы, как и все, повышали цены – такая ситуация бывает каждый год в предпраздничные дни. А сейчас, после каникул, цены, наоборот, снизили. Например, перец до праздников был 250 рублей, а сегодня уже 200. И так почти со всеми овощами и фруктами, – отметила продавец одного из магазинов города, Зияфат Алекперова.

Отметим, что в целом за 2018 год продукты подорожали внушительно - по данным Удмуртстата, с июня прошлого года мука подорожала на 34%, а мясо птицы на 28,5%. В течение осени поднялся в цене сахар на 12% и картофель - на 19%.

КАК РОСЛИ ЦЕНЫ НА НЕКОТОРЫЕ ПРОДУКТЫ В 2018-НАЧАЛЕ 2019 ГОДА?

Рост цен за год

*основано на данных Удмуртстата, опубликованных на официальном сайте.

А ГДЕ ДЕСЯТОЕ?

Особенно ижевчане отметили рост цен на яйца. Так, с июня 2018 года куриные яйца выросли в цене на 53,8%. Продолжили дорожать они и в течение осени (41,5%).

– На самом деле рост цен начался давно, – отметил Раиль Галиахметов, – однако оставался незамеченным из-за маркетингового хода по уменьшению массы расфасовки, на мой взгляд. Но все привыкли, что яйца фасуют десятками, и незаметно сократить количество товара не получилось. Пришлось просто поднять цены. А причины все те же – сезонные и транспортные.

Кстати, 8 января пользователь сайта Pikabu с ником petrotreck опубликовал фотографию упаковки из 9 яиц с заголовком “Девяток яиц, пожалуйста”. И подписал: “Молоко 867 мл, майонез 220 мл, Кока-Кола не 1000 мл, а всего лишь 900 мл. В Новом году очередь дошла и до яиц. Куриных.” В комментариях под постом стали делиться другими примерами “недосдачи” и “недолива”. Фотография вирусом разошлась в соцсетях. Тут же пошли шутки о том, что еще можно было бы сократить в объемах - от литра водки до романа Агаты Кристи “Десять негритят”. «Комсомолка» попыталась разобраться в ситуации (Подробности).

КСТАТИ!

Рост НДС «ударил» не только по продуктовой корзине - с начала года заметно подорожал бензин.

- Пока все указывает на то, что бензин в дальнейшем будет только дорожать. Но благодаря субсидированию внутренних цен дальнейший рост цен на бензин, скорее всего, не превысит 5-10%, – предупредила Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс».

Поднялись и ипотечные ставки. Вслед за Центробанком и крупными игроками ставки по ипотеке повысил и Сбербанк. Базовая ипотечная ставка составляет от 10,8% вместо прежних 9,8%, а ставка для зарплатных клиентов – от 10,5% вместо 9,5%. Пресс-служба Удмуртского отделения ПАО Сбербанк отказалась от комментариев, отметив, что Сбербанк сообщает обо всех изменениях по продуктам с момента их вступления в силу, и актуальную информация о продуктах можно получить на официальном сайте.