Утро в Ижевске: отключение воды в пригороде, передача в суд уголовного дела против артиста шоу мыльных пузырей и контроль мусорной отрасли

Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 16 января. За окном -4 градуса, днем ожидается повышение температуры до -3. По данным Яндекс.Погода сегодня будет небольшой снег, порывы ветра будут достигать 6 м/с.

«Комсомолка» желает читателям бодрого утра, хорошего дня и скорейшего завершения рабочей недели. Настраиваемся на продуктивный рабочий день и предлагаем почитать новости одной строкой:

Всероссийский день снега отметят в Удмуртии

В Ижевске передали в суд уголовное дело в отношении артиста шоу мыльных пузырей

Ижевск вошел в топ-5 городов, где жители больше всего довольны жизнью

Пропавшего в Казани болельщика хоккейной «Ижстали» нашли в Екатеринбурге

Продуктовый магазин в Ижевске временно закрыли из-за грубых санитарных нарушений

Под Ижевском 30 домов, школа, магазины и птицефабрика остались без воды

В России появится новая госкомпания, которая займется отходами

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

О чем говорили глава Удмуртии и президент России?

ФОТО: www.kremlin.ru

В понедельник, 14 января, в резиденции президента России в Ново-Огарево прошла рабочая встреча Владимира Путина и главы Удмуртии Александра Бречалова. В частности, речь шла об итогах 2018 года и предстоящем событии - 100-летии Михаила Тимофеевича Калашникова (подробнее).

Какие необычные коллекции есть в домах ижевчан?

ФОТО: Из личных архивов героев публикаций

Кто из нас в детстве не собирал яркие фантики, необычные крышечки, красивые камешки? Но иногда детское увлечение перерастает в серьезное хобби, когда коллекционер тратит время, деньги и силы на свои «сокровища». «Комсомолка» пообщалась с владельцами нескольких необычных коллекций.

Где в Удмуртии можно окунуться в освященную прорубь?

ФОТО: Архив

19 января православные христиане отмечают Крещение. Главным, но совершенно необязательным обрядом праздника является купание в проруби. Считается, что таким образом можно исцелиться от болезней. Поэтому, несмотря на морозную погоду, миллионы людей по всему миру выстраиваются в очереди и окунаются в святую воду. Ижевчане - не исключение. Публикуем полный список «безопасных» купелей.