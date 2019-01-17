В какие школы принимают детей с любого района Ижевска

В школах Ижевска начинается кампания по приему заявлений на запись ребенка в первые классы. Судя по документам, которые размещены на официальном сайте города, первая запись в некоторые образовательные учреждения начнется уже 26 января. Закончат к 1 февраля.

Прием заявлений осуществляется непосредственно в общеобразовательной организации лично или в электронном виде через региональный портал государственных услуг.

Как понять, к какой школе закреплен ребенок?

Отметим, что некоторые учреждения принимают детей со всех районах города. Это: МБОУ «ИТ-лицей №24», МАОУ «Лингвистический лицей №25», МБОУ ЭМЛи №29, МБОУ ИЕГЛ «Школа-30», МБОУ СОШ №32, МБОУ «Лицей №41», МБОУ «Спортивный лицей №82», МБОУ «ГЮЛ №86», МБОУ «ХЛ №95», МБОУ «ХЭЛ №98», АМОУ «Гуманитарный лицей» за всеми районами Ижевска.

Адресный список для жителей Ленинского района по ссылке.

Адресный список для жителей Индустриального района по ссылке.

Адресный список для жителей Устиновского района по ссылке.

Адресный список для жителей Октябрьского района по ссылке.

Адресный список для жителей Первомайского района по ссылке.