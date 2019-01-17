День-ночь: как ижевчане могут экономить с помощью двухтарифного счетчика на электроэнергию?

Один из самых распространённых вопросов, поступающих в редакцию от ижевчан – что такое двухтарифный счетчик и выгодна ли его установка. Разобраться в вопросе помог председатель общественной организации «Объединение советов домов Удмуртской Республики» Александр Евсеев.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Двухтарифный счетчик – это устройство, которое позволяет оплачивать электроэнергию отдельно за день, отдельно за ночь.Его особенность заключается том, что оплата за энергоресурс осуществляется с помощью нескольких тарифов.

– Чтобы установить счетчик нужно уведомить исполнителя коммунальных услуг - УК, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию, чтобы они приехали и сняли показания со старого счетчика, а затем установить новый счетчик, который опломбирует исполнитель коммунальных услуг, – рассказал председатель общественной организации «Объединение советов домов Удмуртской Республики» Александр Евсеев.

ВЫГОДНО ЛИ?

Несмотря на то, что двухтарифный счетчик позволяет учитывать два тарифа, экономия при его установке получается не очень большой. Давайте сравним.

Однотарифный счетчик:

• Тариф на электроэнергию – 3,69 рублей/кВт*ч.

• Общее потребление – 300 кВт/месяц (все электроприборы).

Получается для Ижевска: 300 кВт/месяц * 3,69 рублей/кВт*ч = 1107 рублей в месяц.

Двухтарифный счетчик:

• Тариф на электроэнергию ночная зона (с 23:00 до 7:00) – 2,16 рублей/кВт*ч

• Тариф на электроэнергию дневная зона (с 7:00 до 23:00) – 4,12 рублей/кВт*ч

• Потребление днем – 200 кВт/месяц (все электроприборы, которые нельзя перенести на работу ночью). Потребление ночью – 100 кВт/месяц (обогреватели, бойлер, стиральная машинка, частично холодильник, посудомоечная машина и т.д.). Общее потребление осталось прежним – 300 кВт/месяц (все электроприборы)

Получается: 100 кВт/месяц * 2,16 рублей/кВт*ч + 200 кВт/месяц * 4,12 рублей/кВт*ч= 1040 рублей в месяц.

– Чтобы было экономично, надо включать все мощные потребители (стиральную машину, электрочайник, мультиварку, микроволновку, утюг) только ночью. Не имеет смысла двухтарифный счетчик при нынешних условиях, – отметил ижевчанин Андрей Борисов.

Специалисты отмечают – ставить двухтарифный счетчик имеет смысл, если система обогрева запитана от электричества (например, дома есть теплые полы). Кроме того, он может пригодиться, если дома много приборов, работающих круглые сутки, если жильцы любят работать или смотреть ночью телевизор.

КАК СПИСЫВАТЬ ПОКАЗАНИЯ?

Отметим, что для того, чтобы учитывать потребление электричества с помощью такого прибора, нужно регулярно через определенные промежутки времени, снимать показания и считать сумму платежа, учитывая тарифы дня и ночи. Как это сделать?

– Для начала необходимо нажать кнопочку «Ввод» один раз и аппарат автоматически высветит все нужные показатели с перерывом в 30 секунд;

– После этого нужно переписать показания тарифов Т1 и Т2 (цифры до запятой и одну после нее) и занести их в квитанцию.

– Далее вычисляется сумма оплаты за электричество, потребленное днем – для этого от только что снятых показателей отнимаются предыдущие и полученное число умножается на установленный тариф. Затем нужно сложить посчитанные суммы оплаты по дневному и ночному тарифу.

ГДЕ КУПИТЬ?

Счетчик «День-ночь» можно купить в специализированном магазине. Помните, что при покупке стоит попросить сертификат, подтверждающий его качество.