Утро в Ижевске: радиоэфир с главой Удмуртии, ремонт Центральной площади и сокращения среди чиновников
Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 18 января. Сегодня днем возможен небольшой снег, температура -3...-7 °С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- В школе Ижевске, где нашли тараканов в еде, проводили дезинсекцию 18 декабря. (Подробнее)
- Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын победил в гонке на этапе Кубка IBU. (Подробнее)
- В Ижевске разрушили три опасные горки. (Подробнее)
- Почему уличный свет в Ижевске стали отключать раньше. (Подробнее)
- Удмуртский Тол Бабай оказался в ТОП-5 новогодних героев, которых чаще всего упоминают в СМИ. (Подробнее)
- Жительница Удмуртии два раза сообщала о ложном минировании школ. (Подробнее)
- Сколько заработала уроженка Ижевска фигуристка Алина Загитова за свои выступления на соревнованиях? (Подробнее)
- В Ижевске неизвестные подожгли автомобиль BMW на улице 40 лет Победы. (Подробнее)
- В Ижевске четверо школьников и студент поймали преступника. (Подробнее)
Далее с подробностями:
Бречалов станет гостем радио «Комсомольская правда»
Бречалов станет гостем радио «Комсомольская правда»Фото: Архив КП
22 января на радио «Комсомольская правда - Ижевск» состоится «Утро с главой Удмуртии» - гостем студии станет Александр Бречалов. Он ответит на вопросы слушателей, расскажет об актуальных задачах, стоящих перед республикой и по традиции ответит на вопросы из социальных сетей. (Подробнее)
Когда завершат обновление Центральной площади?
Работы на Центральной площадиФото: Диля Ахмадишина
Обновление Центральной площади Ижевска завершат к 19 сентября 2019 года, когда страна будет встречать День оружейника. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. (Подробнее)
В Удмуртии будут сокращены 15% чиновников
В Удмуртии будут сокращены 15% чиновниковФото: Сергей ГРАЧЕВ
Глава республики Александр Бречалов сообщил: в 2019 году число чиновников в Удмуртии будет сокращено на 15%. На данный момент численность штата превышает показатели по ПФО. Но в 2019 году по административной реформе планируется сокращение чиновников. (Подробнее)
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