Тараканы в школьной столовой Ижевска: что известно на данный момент

Одной из самых обсуждаемых тем недели стали тараканы, которых нашли в школьной еде. Фотографии, на которых видны насекомые, опубликовали в соцсетях 15 января. «Комсомолка» собрала все, что известно об этом случае на данный момент.

ОТКУДА ФОТО?

Их опубликовала заместитель руководителя «Союза потребителей», Софья Гунина. Она обратила внимание, что в организацию обратились родители школьников.

- Это просто безобразие! Чем кормят наших деток? Будем разбираться вместе с контролирующими органами, - предупредила она.

КТО ПРОВЕРЯЕТ?

К ситуации подключилось следственное управление СК России по Удмуртии. Дело в том, что в данном происшествии есть следы преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Будут выяснять, как соблюдались санитарные норма, как часто проводили уборки, как в целом организована работа по организации питания детей.

Кроме того, административное расследование открыло и Управление Роспотребнадзора Удмуртии. Проверяют вовремя ли сотрудники столовой проходили медицинские осмотры, гигиеническое обучение, смотрят на состав меню, наличие всевозможных насекомых, в том числе собирают пробы и ставят ловушки.

ЧТО ГОВОРЯТ В ШКОЛЕ?

К сожалению, получить комментарии от представителей образовательного учреждения нам пока не удалось. Однако к обсуждению ситуации подключилась руководитель управления образования Администрации Ижевска, Светлана Петрова. Она отметила, что при проверке ведомства, проведенной16 января, тараканов обнаружить не удалось. Однако школу ждет внеплановая дезинсекция. Она пройдет 18 января после обеда – занятия в пятницу и субботу пройдут дистанционно. После чего проверка повторится.

- Мы выезжаем в понедельник, смотрим готовность [школы] к генеральной уборке после дезинсекции, делаем вместе с организаторами питания контрольную проверку всех профилактических мероприятий. Сегодня было совещание с директорами, и вопрос четко поставлен на контроль, - отметила она 17 января.

КОГДА В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ОБРАБАТЫВАЛИ ШКОЛУ?

По данным управления образования Администрации Ижевска, с 1 сентября по декабрь 2018 года дезинсекция здесь проводилась четыре раза. Последнюю провели 18 декабря.