Утро в Ижевске: Чемпионат Европы-2019, заужение проезжей части и внеплановые каникулы в школе

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 21 января. Начинается новая рабочая неделя!

Днем ожидается температура -9 градусов, снег и высокая влажность. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

Некоторые телеканалы отключат на два дня в Ижевске (Подробнее)

Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева поговорила с поклонниками о завершении карьеры (Подробнее)

Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын стал третьим в гонке преследования на кубке IBU (Подробнее)

Мужчина продал 150 литров топлива, которое было украдено в Удмуртии (Подробнее)

Больница в Ижевске потратила на оборудование в 2,5 раза больше денег (Подробнее)

Далее с подробностями:

Уроженка Ижевска Алина Загитова примет участие в Чемпионате Европы-2019

Фото: allnews.ru

Уроженка Ижевска, фигуристка Алина Загитова примет участие в чемпионате Европы-2019, который пройдет в Минске с 21 по 27 января. В турнире примут участие более 100 сильнейших фигуристов континента. (Подробнее)

Заужение проезжей части на дорогах Ижевска выявили участники общественной организации

Фото: https://vk.com/avtoudm

Общественная организация «Автомобилисты Удмуртии» проверили дороги Ижевска на заужение проезжей части. Итоги проверки они опубликовали в своей группе «ВКонтакте». (Подробнее)

Учеников одной из школы Ижевска отправили на внеплановые каникулы

Фото: pixabay.com

В Ижевске учеников школы №31 отправили на внеплановые каникулы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Такое решение было принято из-за незаконченного ремонта в столовой школы. (Подробнее)

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