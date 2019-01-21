Утро в Ижевске: Чемпионат Европы-2019, заужение проезжей части и внеплановые каникулы в школе
Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 21 января. Начинается новая рабочая неделя!
Днем ожидается температура -9 градусов, снег и высокая влажность. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
Некоторые телеканалы отключат на два дня в Ижевске (Подробнее)
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева поговорила с поклонниками о завершении карьеры (Подробнее)
Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын стал третьим в гонке преследования на кубке IBU (Подробнее)
Мужчина продал 150 литров топлива, которое было украдено в Удмуртии (Подробнее)
Больница в Ижевске потратила на оборудование в 2,5 раза больше денег (Подробнее)
Далее с подробностями:
Уроженка Ижевска Алина Загитова примет участие в Чемпионате Европы-2019
Фото: allnews.ru
Уроженка Ижевска, фигуристка Алина Загитова примет участие в чемпионате Европы-2019, который пройдет в Минске с 21 по 27 января. В турнире примут участие более 100 сильнейших фигуристов континента. (Подробнее)
Заужение проезжей части на дорогах Ижевска выявили участники общественной организации
Фото: https://vk.com/avtoudm
Общественная организация «Автомобилисты Удмуртии» проверили дороги Ижевска на заужение проезжей части. Итоги проверки они опубликовали в своей группе «ВКонтакте». (Подробнее)
Учеников одной из школы Ижевска отправили на внеплановые каникулы
Фото: pixabay.com
В Ижевске учеников школы №31 отправили на внеплановые каникулы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Такое решение было принято из-за незаконченного ремонта в столовой школы. (Подробнее)
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