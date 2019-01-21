Как записать ребенка в первый класс в Ижевске? Объясняем на пальцах

В Ижевске стартовала кампания по приему заявлений о зачислении детей в первый класс. Так, в 2019 году «в первый раз в первый класс» отправятся около 9800 ребят – это на 898 человек больше, чем в прошлом году. «Комсомолка» собрала 12 наивных вопросов о записи ребенка в школу.

Как узнать, в какую школу пойдет ребенок?

Каждый дом закреплен за определенной школой. Этот список (а вместе с ним – график начала приемной кампании в учреждениях) опубликован на сайте Администрации Ижевска (http://www.izh.ru/i/info/15133.html) и на официальных сайтах школ города. Там же можно скачать форму заявления.

По какому принципу дома закрепляют за школами?

- При распределении мы всегда учитываем наполняемость школ, санитарные нормы, плановую застройку и количество будущих первоклассников, - рассказала руководитель управления образования администрации Ижевска, Светлана Петрова. – В этом году в список внесены некоторые изменения. В частности, микрорайон «Добродом» полностью закрепили за гимназией №56. Пересмотрели также микрорайон новой школы №46 - часть домов, прежде относившихся к школе №74 перевели туда. Есть изменения по микрорайону школы №50. А к Столичному лицею теперь будут относиться только дома из микрорайона «Столичный».

Что нужно сделать, чтобы записать ребенка? Можно ли это сделать, не выходя из дома?

Подать заявление на зачисление в 1 класс можно, как непосредственно в школе, так и в форме электронного документа на региональном портале государственных услуг www.uslugi.udmurt.ru – тот и другой способ равнозначны. Все заявления заносятся в единый журнал регистрации и фиксируются буквально посекундно. Кстати, в этом году сканировать и прикладывать документы не нужно.

При этом прием заявлений стартует одновременно, то есть, заполнить форму на сайте до начала кампании будет нельзя, однако с момента начала кампании заявление на портале можно будет подать в любое время суток. Синхронизация будет производиться в ежедневном режиме: каждое утро в каждой школе будет фиксироваться вся пришедшая с сайта Госуслуг информация.

Тем не менее, совсем без визита в школу обойтись нельзя. После заполнения регистрационной формы на сайте в течение 1 рабочего дня родили получат от школы уведомление о регистрации заявления. В течение следующих 3 рабочих дней после этого в школу необходимо будет принести оригиналы документов.

1 сентября все школьники Ижевска гарантированно сядут за партыФото: Сергей ГРАЧЕВ

Когда начнется запись?

График, по которому начинается запись в школы, опубликован на сайте Администрации Ижевска (http://www.izh.ru/i/info/15133.html). 30 января запись начнется в 11 образовательных учреждениях, которые принимают учеников со всего города. В остальных школах приемная кампания стартует не позднее 1 февраля и закончится не позднее 30 июня – в этот промежуток подать документы смогут дети, проживающие на закрепленной территории.

Могу ли я отдать ребенка в школу в другом районе?

Да, сделать это можно будет с 1 июля до 5 сентября – в этот промежуток стартует приемная кампания в школах для ребят, не проживающих на закрепленной территории. Однако ребенка примут только в том случае, если в учреждении есть свободные места.

Что учитывают при записи ребенка?

1. Своевременность подачи заявления. Каждая школа имеет свой график приема заявлений, то есть, во избежание проблем с зачислением (в частности, это касается тех учреждений, которые принимают ребят со всего города), родители должны успеть подать заявление в установленный срок. Подать заявление заранее также нельзя ни лично, ни в электроном виде, так как прием письменных и электронных заявлений стартует одновременно.

2. Возраст ребенка. В первый класс принимаются дети, достигшие возраста 6,5 лет. Прием детей младше 6,5 лет и старше 8 лет, осуществляется на основании решения Межведомственной комиссии, которая рассматривает психолого-педагогическую характеристику и медицинское заключение о возможности более раннего или более позднего начала обучения.

3. Наличие всех необходимых документов. Для приема детей в школу нужны: заявление родителя (законного представителя) ребенка, оригинал паспорта одного из родителей (законного представителя), свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания на закреплённой территории, либо выписка из домовой книги. При подаче документов, родителю выдается расписка, дата и номер которой должны совпадать с датой и номером заявления.

4. Наличие свободных мест в школе. По закону, отказать в приеме в школу можно лишь в том случае, если в ней нет свободных мест. В этом случае родителям ребенка необходимо обратиться в Управление образования Администрации Ижевска (тел. 41-45-60).

Первый раз в первый классФото: Архив КП

Кто будет зачислен вне очереди?

По закону, имеются категории, пользующиеся правом внеочередного зачисления – это дети прокуроров, судей и сотрудников Следственного комитета. Первоочередным правом пользуются дети военнослужащих по месту жительства их семей, а также дети граждан, уволенных с военной службы.

Как понять, что ребенок зачислен в школу?

Зачисление оформляется в течение 7 рабочих дней. Списки детей вывешиваются на стендах в учебных заведениях. Искать их на сайте школы не нужно, так как публиковать персональные данные учебные заведения не имеют права. В том случае, если школа не может зачислить ребенка по причине отсутствия свободных мест, документы все равно обязаны принять, но выдать письменный отказ, с которым родители могут обратиться в Управление образования Администрации Ижевска.

Сколько ребят будет в классе?

По словам Светланы Петровой, по общепринятым нормам количество мест в одном классе не должно превышать 25, однако ситуация такова, что переполненные классы до сих пор встречаются.

- Все школы Ижевска на данный момент являются переуплотненными, - сообщила начальник Управления образования. - В прошлом году переуплотнение было 122 %, а в этом уже 124%. Тем не менее все первоклассники будут обеспечены местами. Для этого по программе создания новых мест в школах создаются дополнительные учебные классы за счет перепрофилирования административных площадей, кабинетов заместителей и классов ОБЖ. Муниципальный бюджет предусматривает на то средства. В прошлым году было выделено более 1 млн. 400 тысяч рублей и переоборудовано 459 мест. В этом году планируется создать еще 300 нов мест в 15 школах. Сейчас ведутся расчеты и составляется план.

Тем не менее, школ по-прежнему не хватает. Именно поэтому с таким нетерпением ожидается открытие школы №20 в следующем году. В перспективе строительство школы на улице Берша (1224 мест) и в микрорайоне микрорайоне А-10 на улице Ильфата Закирова (825 мест).

Проблема с нехваткой учителей на фоне нехватки мест меркнет. На данный момент вакантны около 50 ставок учителей начальных классов.

В какую смену будут учиться дети?

Все первоклассники будут обучаться в первую смену по федеральным государственным образовательным стандартам, их обеспечат бесплатными учебниками. Кроме того, ученики первого класса ежедневно 1 раз в день бесплатно будут получать молоко и кулинарное изделие.

Все первоклассники будут учиться в 1 сменуФото: Сергей ГРАЧЕВ

По каким программам будут учиться дети?

Большинство общеобразовательных организаций города Ижевска выбирают традиционные программы обучения, такие как «Школа России», «Перспектива», «Начальная школа XXI века», «Планета Знаний». Но есть и развивающая программа «Система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова».

Какие школы принимают ребят со всего города?

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