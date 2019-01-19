2019-01-19T10:51:21+03:00
Общество

Итоги недели в Ижевске: тараканы в школьной еде, заработок Загитовой и запись в первый класс

Подборка самых важных и запоминающихся событий
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Новости одной строкой

- Сколько заработала уроженка Ижевска фигуристка Алина Загитова за свои выступления на соревнованиях?

- Женщина погибла в результате ДТП в Удмуртии.

- У сети кофеен Ижевска Coffee Black сменился владелец.

- В Ижевске неизвестные подожгли автомобиль BMW на улице 40 лет Победы.

- В Ижевске четверо школьников и студент поймали преступника.

С подробностями

Тараканы в еде

Тараканы в еде

Тараканы в еде

Уже несколько дней все обсуждают тараканов, которых нашли в еде школьников в Ижевске. Мы собрали всю информацию, которая известна на данный момент.

Встреча с Путиным

Встреча с Путиным

Встреча с Путиным

Президент России и глава Удмуртии провели рабочую встречу. О чем рассказал Александр Бречалов главе государства? За что похвалил и чему удивился Владимир Путин.

Полезный справочник

Запись в первый класс

Запись в первый класс

В какие школы принимают детей с любого района Ижевска? И к какой школе относится ребенок? Публикуем полезный справочник. Кстати, родители уже выстроились в очередь, чтобы записать свое чадо в одни из лицеев города.

Рост цен

Рост цен в Удмуртии

Рост цен в Удмуртии

2019 год начался с роста цен на топливо, лекарства и, конечно же, продукты. В чем причина подорожания и как еще изменятся цены в ближайшие месяцы, выяснила «Комсомолка».

«Мусорная реформа»

"Мусорная реформа" в Ижевске

"Мусорная реформа" в Ижевске

Вот уже две недели в Ижевске действует «мусорная реформа». С какими проблемами столкнулись жители? Как регоператор планирует их решать? И как проходит реформа в других регионах? Рассказываем в нашем материале.

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