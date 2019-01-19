Итоги недели в Ижевске: тараканы в школьной еде, заработок Загитовой и запись в первый класс
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- Сколько заработала уроженка Ижевска фигуристка Алина Загитова за свои выступления на соревнованиях?
- Женщина погибла в результате ДТП в Удмуртии.
- У сети кофеен Ижевска Coffee Black сменился владелец.
- В Ижевске неизвестные подожгли автомобиль BMW на улице 40 лет Победы.
- В Ижевске четверо школьников и студент поймали преступника.
С подробностями
Тараканы в еде
Тараканы в еде
Уже несколько дней все обсуждают тараканов, которых нашли в еде школьников в Ижевске. Мы собрали всю информацию, которая известна на данный момент.
Встреча с Путиным
Встреча с Путиным
Президент России и глава Удмуртии провели рабочую встречу. О чем рассказал Александр Бречалов главе государства? За что похвалил и чему удивился Владимир Путин.
Полезный справочник
Запись в первый класс
В какие школы принимают детей с любого района Ижевска? И к какой школе относится ребенок? Публикуем полезный справочник. Кстати, родители уже выстроились в очередь, чтобы записать свое чадо в одни из лицеев города.
Рост цен
Рост цен в Удмуртии
2019 год начался с роста цен на топливо, лекарства и, конечно же, продукты. В чем причина подорожания и как еще изменятся цены в ближайшие месяцы, выяснила «Комсомолка».
«Мусорная реформа»
"Мусорная реформа" в Ижевске
Вот уже две недели в Ижевске действует «мусорная реформа». С какими проблемами столкнулись жители? Как регоператор планирует их решать? И как проходит реформа в других регионах? Рассказываем в нашем материале.
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