Итоги недели в Ижевске: эфир с главой Удмуртии, выступление Алины Загитовой на ЧЕ и выступление с Rammstein

Новости одной строкой:

- В Удмуртии 14-летняя девочка умерла от переохлаждения

- В Токио установили огромные баннеры с уроженкой Ижевска Алиной Загитовой

- Александр Бречалов прокомментировал ввод «мусорной реформы» в Удмуртии

- В Ижевске задержали мужчину, который приставал к 10-летней девочке в автобусе

- Сотрудники ДПС Удмуртии помогли замерзающему водителю грузовика

- Александр Бречалов уволил министра строительства Удмуртии

С подробностями:

Маленький боец

Маленький боец

8-летняя ижевчанка сражается с редчайшим заболеванием. Мы можем помочь Ане Кривенко в борьбе с болезнью!

Загитова на ЧЕ

Загитова на ЧЕ

Уроженка Ижевска Алина Загитова выступила на чемпионате Европы по фигурному катанию. Девушка показала короткую и произвольную программы. К сожалению, не смогла справиться с волнением.

«Утро с главой»

Глава Удмуртии на радио "КП"-Ижевск

Глава Удмуртии Александр Бречалов стал гостем прямого эфира на радио «Комсмольская Правда»-Ижевск. Говорили о медицине, спорте, встрече с Президентом России и ремонте дорог.

Выступила с Rammstein

Выступила с Rammstein

Бывает же! Что пришлось сделать ижевчанке, чтобы выступить на одной сцене с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном.