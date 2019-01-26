Итоги недели в Ижевске: эфир с главой Удмуртии, выступление Алины Загитовой на ЧЕ и выступление с Rammstein
Новости одной строкой:
- В Удмуртии 14-летняя девочка умерла от переохлаждения
- В Токио установили огромные баннеры с уроженкой Ижевска Алиной Загитовой
- Александр Бречалов прокомментировал ввод «мусорной реформы» в Удмуртии
- В Ижевске задержали мужчину, который приставал к 10-летней девочке в автобусе
- Сотрудники ДПС Удмуртии помогли замерзающему водителю грузовика
- Александр Бречалов уволил министра строительства Удмуртии
С подробностями:
Маленький боец
Маленький боец
8-летняя ижевчанка сражается с редчайшим заболеванием. Мы можем помочь Ане Кривенко в борьбе с болезнью!
Загитова на ЧЕ
Загитова на ЧЕ
Уроженка Ижевска Алина Загитова выступила на чемпионате Европы по фигурному катанию. Девушка показала короткую и произвольную программы. К сожалению, не смогла справиться с волнением.
«Утро с главой»
Глава Удмуртии на радио "КП"-Ижевск
Глава Удмуртии Александр Бречалов стал гостем прямого эфира на радио «Комсмольская Правда»-Ижевск. Говорили о медицине, спорте, встрече с Президентом России и ремонте дорог.
Выступила с Rammstein
Выступила с Rammstein
Бывает же! Что пришлось сделать ижевчанке, чтобы выступить на одной сцене с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном.
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