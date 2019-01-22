DozoR*, ReQuizit* и 60 секунд: где нескучно и с пользой провести время с друзьями в Ижевске?

Отдых быстро приедается. И, кажущийся идеальным пятничный вечер с друзьями, уже таким не кажется. Пора внедриться в интеллектуальное сообщество города! «Комсомолка» подготовила список самых интересных игр, где можно размять не только тело, но и мозг.

Квиз, плиз! (18+)

Устроить мозговой штурм поможет интеллектуальная игра «Квиз, плиз!». Для участия нужно собрать команду от 2 до 9 человек, оставить заявку любым удобным способом и на самой игре ответить на 40 вопросов, используя логику и эрудицию. Очки, набранные за игры, суммируются, и команда получает ранг. Например, за 100 баллов присваивается звание «Сержанты». 1000 баллов - и вы уже «Рэмбо» с призами от организаторов. Кстати, сыграть в «Квиз, плиз!» могут и подростки.

Где: ул.Молодежная, 74

Когда: игра проводится каждые две недели во вторник.

Цена: 300 р. с человека.

Вечер настольных игр (16+)

Для тех, кто любит «Эрудит», «Имаджинариум», мафию, домино или традиционного «Дурака», каждую субботу проводится вечер настольных игр. Сразиться можно как своей компанией, так и устроить командное единоборство.

Где: ул. 30 лет Победы, 43

Когда: каждая суббота в 17:00

Цена: 1,5 р. в минуту

ReQuizit (18+)

Это командная викторина, участники которой смогут продемонстрировать интеллект и смекалку. В одной команде может быть от 1 до 8 человек. Игра состоит из 6 блоков: визуальный, классический (разное), «три буквы», «салат», классический («тема») и музыкальный. Команда дает ответы письменно, поэтому вероятность споров «Я первый поднял руку!» исключается.

Где: ул. Карла Маркса, 218

Когда: 24 января

Цена: 300 р. с человека.

60 секунд (18+)

Это викторина состоит из двух блоков: игры «Что? Где? Когда?» и «Своей игры». Одновременно в клубе могут играть 45 команд, каждая из которых может включать до 6 человек! Игроки собираются дважды в неделю: по понедельникам собираются новички, а по средам - «бывалые».

Где: ул. Зенитная, 4

Когда: каждый понедельник и каждая среда в 19:30

Цена: 200 р. с человека

DozoR(18+)

Эта ночная игра-автоквест позволит улучшить знания о городе, его достопримечательностях и предприятиях. Ближайшая из них пройдет в необычном формате «Свалка». На месте сбора участники получают список зашифрованных объектов, на которых есть коды. Их необходимо ввести на сайте и узнать, какой предмет требуется привести к месту финиша. За каждый привезенный предмет команда получает баллы, по сумме которых и определятся победители. Одна команда - один автомобиль (5 человек в автомобиле).

Где: место сбора - парковка у ТЦ «Флагман»

Когда: ближайшая игра - 26 января в 21:00

Цена: бесплатно

ЛСД (18+)

Проявить детективные таланты можно в интеллектуальной игре «Лучшее состязание детективов». Командам предстоит раскрыть запутанные преступления современности. Например, уже в ближайший четверг, 24 января, детективы смогут распутать дело «Курорт «Монтонель», используя допросы, судебные экспертизы и улики. Для участия нужно собрать команду истинных любителей детективов от 4 до 6 человек и отправить заявку об участии в группе «ВКонтакте» «ЛСД Ижевск».

Где: Зенитная, 4

Когда: каждый четверг в 19:00

Цена: 2000 рублей за команду

Мафия (18+)

Мафия - это игра для развития логики и умения отличать правду ото лжи. Сценарий стандартен: команда превращается в маленький городок, где есть мирные жители, врачи, комиссары и большое зло - мафия. В зависимости от количества игроков количество персонажей может увеличиваться.

Где: Пушкинская, 157

Когда: каждый четверг в 19:00

Цена: игровой вечер 100 рублей, новичкам - бесплатно.

Квартира 220

У вас или у ваших друзей есть дети? Можно весело и интеллектуально отдохнуть на квесте «Квартира 220». Город N здорово изменился: часы идут в обратную сторону, перед глазами появляются и исчезают предметы, а в воздухе наблюдаются странные вспышки света. Следы ведут в обыкновенную квартиру обыкновенного человека… Но вот «обыкновенность» эта напускная. Команда - от 2 до 5 человек

Где: ул.Софьи Ковалевской, 12

Когда: по бронированию

Цена: от 2000 тыс. рублей

Возраст: от 10 лет в сопровождении родителей

Что? Где? Когда? (6+)

Любителям интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» можно прийти на тренировки ижевского клуба. Причем как командой до 6 человек, так и в одиночку - есть шанс попасть в неполную команду.

Где: ул. Вадима Сивкова, 158

Когда: по воскресеньям с 11:00 (точное время и дату уточнять у организаторов)

Цена: бесплатно

*Дозор, *Реквизит

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