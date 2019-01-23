2019-01-23T14:39:24+03:00
Общество

«А у нас в квартире газ»: как ижевчане следят за газовой безопасностью?

И куда обратиться, чтобы в квартире проверили плиту?
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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За последние несколько недель в России произошло два взрыва газа. 31 декабря ЧП произошло в Магнитогорске. В результате обрушился подъезд, погибли 39 человек. Еще одна трагедия случилась 14 января в городе Шахты Ростовской области. Там взрыв газа уничтожил несколько квартир, 5 человек погибли.

«Комсомолка» решила выяснить, как жильцы могут обеспечить свою безопасность и куда лучше обратиться, чтобы проверили плиту. Разобраться в вопросе нам помогли сотрудники специализированной организации МП «Город».

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ

Напомним, что 9 ноября 2017 года ЧП, связанное с газом, произошло и в Ижевске -в доме на Удмуртской прогремел взрыв, погибли 7 человек. И даже спустя год после трагедии вопрос газовой безопасности в Ижевске остается одним из самых насущных и важных - по данным проведенного нами опроса, газовая плита стоит у 68% горожан.

Не удивительно, что техническое диагностирование газового оборудования и газовых сетей должно проводиться при достижении нормативного срока эксплуатации, - все имеет свой срок службы. При проведении работ по Техническому диагностированию газовых сетей и оборудования необходимо попасть в квартиру. Основная роль в обеспечении допуска в квартиру отведена управляющим компаниям - именно они должны согласовать время и дату проверки со специализированной организацией и проинформировать собственников.

НЕТ ДОСТУПА

К сожалению, сейчас проверяющие компании сталкиваются с рядом проблем.

- Основная проблема - отсутствие доступа в квартиру. Хотелось бы, чтобы допуск в квартиры увеличился до 100%, пока - всего лишь 80%, - рассказал Павел Жданов. - Также проблемой является работоспособность вентиляции в квартире: в большинстве случаев она находится в ненормативном состоянии.

- Радует, что люди с каждым днем к таким проверкам относятся все внимательнее, - отмечают специалисты компании. - Понимают, что от состояния внутридомовых газовых систем зависит их жизнь.

ПОМНИ!

Техническое диагностирование газовых сетей и газового оборудования должно проводиться в обязательном порядке при наступлении нормативного срока эксплуатации, а техническое обслуживание с 2018 года проводится ежегодно.

КСТАТИ!

Как ижевчане страхуют себя от газовых ЧП?

Застраховали квартиру - 30%

Установили датчики утечки газа - 8%

Перекрывают газ каждый раз, когда уходят из дома - 24%

Заменили газовую плиту на электрическую - 38%

*Опросы проводились в группе «ВКонтакте». Проголосовали 1067 человек

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