2019-01-23T19:03:14+03:00
Общество

Панк-рок группа «Порнофильмы» отметит в Ижевске свое 10-летие

Концерт состоится 2 февраля в баре BBQ
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Фото: http://www.pornopunk.ruФото: http://www.pornopunk.ru
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Ещё совсем недавно группа «Порнофильмы» выступала в полуподвальных клубах и репетировала в гаражах. Сегодня же без этих панков не обходится ни один крупный фестиваль. Немало поклонников их творчества и в нашем городе – не удивительно, что группа ежегодно радует ижевчан своими концертами. В очередной раз услышать любимые хиты мы сможет уже 2 февраля – музыканты приезжают по приглашению концертного агентства «Драйв-групп». Выступление на фестивале «Улетай-2018»

Было, но не прошло

Не смотря на возросший к ним интерес, за эти 10 лет группа не потеряла ни своей самобытности, ни своей смелости и дерзости, ребята продолжают рубить настоящий панк-рок.

Альбом «В диапазоне между отчаянием и надеждой», вышедший в 2017 году, можно считать одним из лучших рок-альбомов на русском языке за последние несколько лет. Записывали и сводили музыканты его собственными силами, бюджет альбома почти нулевой, но зато какая энергетика! Отметим, что в отличие от других групп, «Порнофильмы» собирают на краудфандинговых площадках деньги не на запись альбома, а на помощь больным детям.

Знай!

Познакомиться с их творчеством все желающие смогут 2 февраля. Музыканты выступят на сцене BBQ (Зенитная, 4) 2 февраля. Двери клуба откроются в 17:50, группа выйдет на сцену в 20:00.

Подробности о стоимости и местах продажи билетов – ищите в официальной группе мероприятия.

Только для лиц старше 16 лет.

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