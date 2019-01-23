Утро в Ижевске: утро с главой Удмуртии, восстановление главного корпуса оружейного завода и воинский учет по месту проживания

Доброе утро, Ижевск! На календаре 23 января, среда. За окном пасмурно, -19 градусов. Синоптики сегодня обещают температуру воздуха -19..-21 градус. Вечером возможен небольшой снег. Ветер западный, 2-6 м/с.

«Комсомолка» желает всем хорошего, плодотворного дня. А пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вспомнить главные новоти минувшего дня.

– В 2019 году Удмуртии выделят 1 миллиард 600 миллионов рублей на ремонт дорог (подробнее)

– С 24 января в Ижевске начнется работа по восстановлению главного корпуса оружейного завода (подробнее)

– В Удмуртии 14-летняя девочка умерла от переохлаждения (подробнее)

– В 2019 году в Удмуртии появится три мусорных полигона (подробнее)

– Глава Удмуртии Александр Бречалов поддерживает увеличение возраста для покупки алкоголя (подробнее)

– На одном из предприятий Ижевска в результате производственных травм погиб рабочий (подробнее)

– Неизвестные сообщили, что в шести зданиях Ижевска есть опасные предметы (подробнее)

Далее с подробностями:

УТРО С ГЛАВОЙ

.

Во вторник, 22 января, на радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107,6 FM, 12+) прошла передача «Утро с главой Удмуртии». Александр Бречалов ответил на вопросы жителей Удмуртии и Ижевска. Если вы пропустили эфир, посмотрите запись – уже на сайте

О МАЛЕНЬКОМ БОЙЦЕ

.

Анечке Кривенко из Ижевска 8 лет. Глядя на эту синеглазую улыбчивую малышку, сложно представить, что уже несколько лет она борется с фокальной эпилепсией с электрическим статусом сна (ESES). Это заболевание настолько редкое, что по всему миру насчитывается не больше 100 случаев. Победит ли Анечка в этой борьбе, во многом зависит от нас с вами. (подробнее)

НЕСКУЧНО И С ПОЛЬЗОЙ

.

Отдых быстро приедается. И, кажущийся идеальным пятничный вечер с друзьями, уже таким не кажется. Пора внедриться в интеллектуальное сообщество города! «Комсомолка» подготовила список самых интересных игр, где можно размять не только тело, но и мозг. (подробнее)

«КОСИТЬ» ОТ АРМИИ СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ

.

Во вторник Госдума приняла закон, обязывающий граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или месту временного пребывания, являться в районные военкоматы. А то ведь как происходит. Приходит призывнику повестка из военкомата, и он пускается в незатейливые бега. Теперь, если военнообязанный где-то проживает без регистрации больше трех месяцев, он обязан вставать на воинский учет по месту фактического проживания. В обратном случае это будет считаться уклонением от исполнения воинских обязанностей. Правда, многое тут еще зависит от участковых: станут ли они внимательнее отслеживать людей без регистрации. (подробнее)