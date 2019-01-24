Утро в Ижевске: победа Алины Загитовой в короткой программе, найденная девушка из Перми и Аня Кривенко и надежда на выздоровление

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 24 января. Днем ожидается температура -15...-17 градусов, небольшой снег. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Центр медпрофилактики Удмуртии теперь будет работать по новому адресу.

- В Удмуртии возбудили уголовное дело после ДТП с маршруткой. Продолжение.

- «Уральские пельмени» приехали в гости в детский центр в Ижевске! Рассказываем об их визите.

- «Удмуртавтотранс» и ИПОПАТ объединяются. Подробности.

- Три лицея Ижевска получат статус "опорных".

- В Ижевске задержали мужчину, который приставал к 10-летней девочке в автобусе.

- Давайте сделаем доброе дело! Жителей Ижевска приглашают собрать книжки для сирот.

Далее с подробностями:

Уроженка Удмуртии Алина Загитова в произвольной программе заняла первое место:

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 23 января, в Минске на чемпионе Европы по фигурному катаниюдевушки представили короткую программу. По ее результатам уроженка Ижевска Алина Загитова занимает первое место! (продолжение)

Девушка из Перми поехала в Ижевск на попутной машине, но в столицу Удмуртии так не приехала

Фото: Архив

26-летнюю девушку начали искать после того, как она перестала выходить на связь. 21 января она уехала на попутной машине в Ижевск. Позже выяснилось, что она попала в ДТП (продолжение).

8-летняя ижевчанка сражается с редчайшим заболеванием. Мы можем помочь Ане Кривенко в борьбе с болезнью!

Фото: Архив

Глядя на эту синеглазую улыбчивую малышку, сложно представить, что уже несколько лет она борется с фокальной эпилепсией с электрическим статусом сна (продолжение).