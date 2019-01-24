2019-01-24T10:39:58+03:00
Общество

Ижевчанка выступила на одной сцене с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном

А её муж побывал на личной встрече с музыкантом
Анастасия Волкова
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Ижевчанка выступила на одной сцене с солистом группы Rammstein Тиллем ЛиндеманномИжевчанка выступила на одной сцене с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном
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Немногие знают, что Тилль Линдеманн - фронтмен всемирно известной группы Rammstein - пишет книги. Недавно увидел свет первый сборник стихотворений Тилля Линдеманна Messer (18+), переведённый на русский язык, и был организован книжно-музыкальный тур по России и некоторым странам СНГ. В городах проходили автограф-сессии и камерные эксклюзивные концерты. Участие в постановке удалось принять и ижевчанке - 13 декабря Екатерина Поздеева выступила на одной сцене с Тиллем в Самаре.

ИСПЫТАЛИ УДАЧУ

Едва узнав, что Тилль планирует презентовать новую книгу, 20-летняя Катя и её супруг Евгений Поздеев решили, что обязательно поедут на мероприятие. Молодые люди планировали попасть на автограф-сессию с музыкантом. Но узнав, что для организации нужны были волонтёры, они откликнулись и… им повезло!

- Взяли далеко не всех желающих. По каким критериям выбрали нас, так и осталось загадкой, - поделилась Екатерина. - Никакой специальной подготовки от нас не требовалось, мы приехали на место к утру запланированного мероприятия, чтобы познакомиться с другими счастливчиками и подготовить зал - расставить стулья, разложить книги...

Девушка в латексе – обязательная участница автограф-сессий Тилля Фото: предоставлено героем публикации

Девушка в латексе – обязательная участница автограф-сессий Тилля Фото: предоставлено героем публикации

Автограф-сессия прошла успешно, мы сделали фотографии, получили автографы, очень устали, но остались довольны.

На следующий день состоялось камерное шоу группы LINDEMANN, для выступления в литературной части которого нужна была девушка, взаимодействующая с актёром, читающим стихотворения. Обязательным условием был сценический опыт. Катя подала заявку - и ей вновь повезло. Девушку утвердили на роль.

Серьезного сценического опыта у Кати не было

Серьезного сценического опыта у Кати не было

- На самом деле, серьезного сценического опыта у меня не было - лишь во время учебы в университете я пару раз участвовала в небольших постановках, в уличных сценках, - улыбается девушка. - Несмотря на это, выбрали почему-то меня, а не других претенденток (среди которых, кстати, были и опытные актрисы). Так что мне действительно повезло.

- Я знала, что мне нужно было выступать на сцене в маске свиньи и в черном приталенном платье, взаимодействуя с залом и актером, пока он читает стихотворения. Но подробности мне рассказали только за сутки до выступления, - вспоминает Екатерина. - Я подавала актеру различные предметы - например, пилюли или бутылку, а потом меня вовсе бросили на пол. Мой образ сопровождал все стихотворения и нес индивидуальный смысл для каждого зрителя. Главным реквизитом на сцене была сама книга Messer. Она была в центре внимания во время шоу, а актер будто разрезал ею себе грудь в кровь. Было очень эффектно!

Этот перформанс открывал выступление и задавал тематику вечера - сразу после театральной части начинался сам концерт.

Маску свиньи, которую Катя надевала во время шоу, девушка забрала домой

Маску свиньи, которую Катя надевала во время шоу, девушка забрала домой

«ОНИ ОКАЗАЛИСЬ ПРОСТЫМИ РЕБЯТАМИ»

Репетировали ночью. Задумка и смысл выступления стал понятен ижевчанке после прочтения стихов.

- Поначалу я боялась, что не успею запомнить мельчайшие детали. Но перечитывая стихи я успокоилась, было интересно отыграть этюд с актером. Чем ближе подходило время, тем меньше волновалась. Закулисная обстановка успокоила, - вспоминает Катя.

Удалось пообщаться девушке и с командой Линдеманна. Несмотря на всемирную известность, люди оказались простыми, дружелюбными и открытыми.

К сожалению, съемка во время самой презентации и концерта была запрещена. Но девушке удалось сделать несколько снимков с командой Тилля до и после репетиций

К сожалению, съемка во время самой презентации и концерта была запрещена. Но девушке удалось сделать несколько снимков с командой Тилля до и после репетиций

Общаться с Тиллем и другими членами команды приходилось на немецком и английском языках.

- В процессе автограф-сессии Тилль неплохо говорил по-русски. Например, он хорошо по-русски произносил «Добрый вечер», «большое спасибо» и иногда даже вступал в диалог. Кроме того, он отлично знает русский мат, - вспоминает Катя. - Больше всего меня впечатлила близость с людьми, на которых до этого смотрела только на экране. Тилль интересовался, волнуюсь ли я перед выступлением, сделал небольшие комплименты после, - прокомментировала Катя. - Очень тесно пообщалась с клипмейкером Линдеманна, который оказался невероятно дружелюбным и позитивным мужчиной.

Но лично с Тиллем удалось пообщаться не только Кате, но и её супругу. Помог конкурс репостов: организаторы подарили случайному победителю встречу с музыкантом и экземпляр книги с автографом!

Встретиться с Тиллем смог и супруг Кати, Евгений. Он выиграл участие в автограф-сессии

Встретиться с Тиллем смог и супруг Кати, Евгений. Он выиграл участие в автограф-сессии

Евгений к встрече подготовился основательно: на автограф-сессии подарил Тиллю набор блесен ручной работы и личный сборник стихов, а также передал артисту сборник каверов на песни Rammstein, исполнил которые близкий друг семьи Поздеевых. Кроме того, Евгений получил возможность побывать на концерте и посмотреть на выступление супруги.

Набор, который Евгений подарил Тиллю

Набор, который Евгений подарил Тиллю

- Так что я выиграла с двух сторон: и на сцене отыграла, и концерт с мужем посетила, - улыбается Екатерина. - Кроме того, Самара была последним городом в туре, поэтому нам подарили реквизит со стихотворной части шоу - например, маску свиньи, в которой я выступала.

Автограф, который Катя получила от артиста

Автограф, который Катя получила от артиста

Едва узнав, что Тилль планирует презентовать новую книгу, Катя и Женя решили, что обязательно поедут на мероприятие

Едва узнав, что Тилль планирует презентовать новую книгу, Катя и Женя решили, что обязательно поедут на мероприятие

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