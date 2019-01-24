Ижевчанка выступила на одной сцене с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном

Немногие знают, что Тилль Линдеманн - фронтмен всемирно известной группы Rammstein - пишет книги. Недавно увидел свет первый сборник стихотворений Тилля Линдеманна Messer (18+), переведённый на русский язык, и был организован книжно-музыкальный тур по России и некоторым странам СНГ. В городах проходили автограф-сессии и камерные эксклюзивные концерты. Участие в постановке удалось принять и ижевчанке - 13 декабря Екатерина Поздеева выступила на одной сцене с Тиллем в Самаре.

ИСПЫТАЛИ УДАЧУ

Едва узнав, что Тилль планирует презентовать новую книгу, 20-летняя Катя и её супруг Евгений Поздеев решили, что обязательно поедут на мероприятие. Молодые люди планировали попасть на автограф-сессию с музыкантом. Но узнав, что для организации нужны были волонтёры, они откликнулись и… им повезло!

- Взяли далеко не всех желающих. По каким критериям выбрали нас, так и осталось загадкой, - поделилась Екатерина. - Никакой специальной подготовки от нас не требовалось, мы приехали на место к утру запланированного мероприятия, чтобы познакомиться с другими счастливчиками и подготовить зал - расставить стулья, разложить книги...

Девушка в латексе – обязательная участница автограф-сессий Тилля Фото: предоставлено героем публикации

Автограф-сессия прошла успешно, мы сделали фотографии, получили автографы, очень устали, но остались довольны.

На следующий день состоялось камерное шоу группы LINDEMANN, для выступления в литературной части которого нужна была девушка, взаимодействующая с актёром, читающим стихотворения. Обязательным условием был сценический опыт. Катя подала заявку - и ей вновь повезло. Девушку утвердили на роль.

Серьезного сценического опыта у Кати не было

- На самом деле, серьезного сценического опыта у меня не было - лишь во время учебы в университете я пару раз участвовала в небольших постановках, в уличных сценках, - улыбается девушка. - Несмотря на это, выбрали почему-то меня, а не других претенденток (среди которых, кстати, были и опытные актрисы). Так что мне действительно повезло.

- Я знала, что мне нужно было выступать на сцене в маске свиньи и в черном приталенном платье, взаимодействуя с залом и актером, пока он читает стихотворения. Но подробности мне рассказали только за сутки до выступления, - вспоминает Екатерина. - Я подавала актеру различные предметы - например, пилюли или бутылку, а потом меня вовсе бросили на пол. Мой образ сопровождал все стихотворения и нес индивидуальный смысл для каждого зрителя. Главным реквизитом на сцене была сама книга Messer. Она была в центре внимания во время шоу, а актер будто разрезал ею себе грудь в кровь. Было очень эффектно!

Этот перформанс открывал выступление и задавал тематику вечера - сразу после театральной части начинался сам концерт.

Маску свиньи, которую Катя надевала во время шоу, девушка забрала домой

«ОНИ ОКАЗАЛИСЬ ПРОСТЫМИ РЕБЯТАМИ»

Репетировали ночью. Задумка и смысл выступления стал понятен ижевчанке после прочтения стихов.

- Поначалу я боялась, что не успею запомнить мельчайшие детали. Но перечитывая стихи я успокоилась, было интересно отыграть этюд с актером. Чем ближе подходило время, тем меньше волновалась. Закулисная обстановка успокоила, - вспоминает Катя.

Удалось пообщаться девушке и с командой Линдеманна. Несмотря на всемирную известность, люди оказались простыми, дружелюбными и открытыми.

К сожалению, съемка во время самой презентации и концерта была запрещена. Но девушке удалось сделать несколько снимков с командой Тилля до и после репетиций

Общаться с Тиллем и другими членами команды приходилось на немецком и английском языках.

- В процессе автограф-сессии Тилль неплохо говорил по-русски. Например, он хорошо по-русски произносил «Добрый вечер», «большое спасибо» и иногда даже вступал в диалог. Кроме того, он отлично знает русский мат, - вспоминает Катя. - Больше всего меня впечатлила близость с людьми, на которых до этого смотрела только на экране. Тилль интересовался, волнуюсь ли я перед выступлением, сделал небольшие комплименты после, - прокомментировала Катя. - Очень тесно пообщалась с клипмейкером Линдеманна, который оказался невероятно дружелюбным и позитивным мужчиной.

Но лично с Тиллем удалось пообщаться не только Кате, но и её супругу. Помог конкурс репостов: организаторы подарили случайному победителю встречу с музыкантом и экземпляр книги с автографом!

Встретиться с Тиллем смог и супруг Кати, Евгений. Он выиграл участие в автограф-сессии

Евгений к встрече подготовился основательно: на автограф-сессии подарил Тиллю набор блесен ручной работы и личный сборник стихов, а также передал артисту сборник каверов на песни Rammstein, исполнил которые близкий друг семьи Поздеевых. Кроме того, Евгений получил возможность побывать на концерте и посмотреть на выступление супруги.

Набор, который Евгений подарил Тиллю

- Так что я выиграла с двух сторон: и на сцене отыграла, и концерт с мужем посетила, - улыбается Екатерина. - Кроме того, Самара была последним городом в туре, поэтому нам подарили реквизит со стихотворной части шоу - например, маску свиньи, в которой я выступала.

Автограф, который Катя получила от артиста

Едва узнав, что Тилль планирует презентовать новую книгу, Катя и Женя решили, что обязательно поедут на мероприятие

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