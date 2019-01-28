Утро в Ижевске: чистка улиц от снега, плюшевый флеш-моб для Алины Загитовой и погода на ближайшую неделю

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 28 января. Днем ожидается температура -9...-11 градусов, небольшой снег, слабая метель. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика пройдет в Ижевске. Подробнее

- Более 30 музыкальных школ Удмуртии получат новые пианино

- Молодец! Вторую победу за выходные одержала Ульяна Кайшева на Кубке IBU в Швейцарии. На этот раз - в смешанной эстафете

- Для чего российский боксер Александр Поветкин приедет в Ижевск

- В Удмуртии завершили расследование дела об утоплении 7-летнего ребенка на деревенском пруду. Какое наказание понесут виновные

- Радуют результаты чемпионата Европы по фигурному катанию! Уроженка Ижевска Алина Загитова стала серебряной призеркой

- Внимание! В Удмуртии пропал 35-летний мужчина

- Госдума рассмотрела законопроекты о недопустимости оскорбления госсимволов в сети и о наказании за публикацию ложных фактов

Далее с подробностями:

Дорожники попросили горожан не парковать автомобили на данном проезде

Фото: Архив

Автовладельцам, чьи машины будут мешать работам, позвонят сотрудники ГИБДД и попросят перепарковаться (продолжение).

Уроженка Удмуртии Алина Загитова подарила игрушки детям из детского дома

Фото: @azagitova

Игрушки преподнесли ей фанаты во время Чемпионата Европы по фигурному катанию (продолжение).

Погода в Ижевске на ближайшую неделю: небольшое потепление и снег

Фото: Архив

Ближайшая неделя в Ижевске будет переменчивой. Начало недели принесет потепление – к пятнице температура воздуха составит – 5 градусов. Однако к воскресенью вновь похолодает (продолжение).