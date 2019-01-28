Утро в Ижевске: чистка улиц от снега, плюшевый флеш-моб для Алины Загитовой и погода на ближайшую неделю
Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 28 января. Днем ожидается температура -9...-11 градусов, небольшой снег, слабая метель. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
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- Более 30 музыкальных школ Удмуртии получат новые пианино
- Молодец! Вторую победу за выходные одержала Ульяна Кайшева на Кубке IBU в Швейцарии. На этот раз - в смешанной эстафете
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- В Удмуртии завершили расследование дела об утоплении 7-летнего ребенка на деревенском пруду. Какое наказание понесут виновные
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- Внимание! В Удмуртии пропал 35-летний мужчина
- Госдума рассмотрела законопроекты о недопустимости оскорбления госсимволов в сети и о наказании за публикацию ложных фактов
Далее с подробностями:
Дорожники попросили горожан не парковать автомобили на данном проезде
Фото: Архив
Автовладельцам, чьи машины будут мешать работам, позвонят сотрудники ГИБДД и попросят перепарковаться (продолжение).
Уроженка Удмуртии Алина Загитова подарила игрушки детям из детского дома
Фото: @azagitova
Игрушки преподнесли ей фанаты во время Чемпионата Европы по фигурному катанию (продолжение).
Погода в Ижевске на ближайшую неделю: небольшое потепление и снег
Фото: Архив
Ближайшая неделя в Ижевске будет переменчивой. Начало недели принесет потепление – к пятнице температура воздуха составит – 5 градусов. Однако к воскресенью вновь похолодает (продолжение).
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