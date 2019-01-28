Детей-безбилетников запретят высаживать из общественного транспорта. Как к этому относятся в Удмуртии?

Детей-безбилетников нельзя будет высаживать из общественного транспорта - с такой инициативой недавно выступил Минтранс. Так, согласно новому законопроекту, безбилетника, не достигшего 16-летнего возраста, нельзя будет высадить из транспорта, если это поставит под угрозу его жизнь или здоровье. Как к этому относятся представители местных властей, выяснила «Комсомолка».

«ДЕТЕЙ - НЕ ВЫСАЖИВАЕМ!»

- У нас было несколько случаев, когда детей высаживали из транспорта. Тогда провели строгую работу и с частными перевозчиками, и с «ИПОПАТ» и «ИжГЭТ». На сегодняшний день никто их не высаживает, потому что все прекрасно понимают, что на ребенке они не заработают, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Алексей Горбачев. - Инициативы по принятию закона на уровне республики у нас нет, но чисто по-человечески, все наши перевозчики этот вопрос понимают и обещают, что никого высаживать не будут в любое время года.

Как прокомментировала заместитель генерального директора ИжГЭТ Тамара Зайцева, общие Правила перевозки пассажиров регламентируются на федеральном уровне.

- Первые попытки внести изменения в законодательство относительно детей-безбилетников были предприняты в 2017 году, - рассказала она. - В правила собирались добавить пункт о том, что, в случае безбилетного проезда ребенка не высаживают из транспорта, но везут до конечной остановки, а затем вызывают полицию или родителей.

Однако проект отклонили. Повторная попытка внести изменения прошла в 2018 году.

Кондуктор за работойФото: Архив КП

- Сейчас единой утвержденной схемы действия нет, - говорят специалисты. - Никто не знает, как правильно с юридической точки зрения. Это целый комплекс юридических и этических аспектов. Кондукторы, как правило, и раньше детей не высаживали – все-таки, большинство из них тоже бабушки и мамы. Однако бывали исключения – по каждому из инцидентов мы разбирались отдельно.

Бывали и другие случаи, когда дети, испугавшись, что забыл деньги на проезд, сам выскакивал из транспорта.

- Подростки, конечно, часто хитрят, чтобы сэкономить карманные деньги, но мы и в этом случае не высаживаем, - признается Тамара Зайцева. - Явных малолетних обманщиков предупреждаем, что любой проезд без оплаты – это административное нарушение.

ПРИМУТ ИЛИ НЕТ?

Как отметил депутат Государственной Думы Валерий Бузилов, закон разработан и предложен министерством транспорта и сейчас проходит согласование в правительстве, однако в Госдуму пока не внесен.

- Сначала законопроект должен пройти согласование с министерствами юстиции, финансов, образования и многими другими, - объяснил депутат. - Затем проект будет направлен в регионы, после чего правительство рассмотрит их реакцию.

Также Валерий Бузилов отметил важность моральной стороны вопроса и выразил одобрение по отношению к тем случаям, когда перевозчики, даже не имея юридического обоснования, встают на сторону безбилетного ребенка, осознавая, что высадив его из транспорта, могут подвергнуть его здоровье и жизнь опасности.

НАПОМНИМ

В декабре получила огласку история ижевчанина Юрия Мишкина, сына которого кондуктор не смог обилетить из-за некорректной работы терминала.

- Кондуктор высадила ребенка, у которого имелся оплаченный проездной на все виды транспорта на весь месяц, - рассказал Юрий. - Воспитанный ребенок не может что-то против сказать взрослому человеку, он не знает еще и не обязан знать все правила и законы, поэтому он вышел. В связи с произошедшим, мною были направлены обращения в ИжГЭТ, роспотребнадзор УР и прокуратуру УР, а также уполномоченному правам ребенка в УР и уполномоченному по правам человека УР. Приятно, что все службы откликнулись сразу и пообещали принять меры. ИжГЭТ принес свои извинения и сообщил, что кондуктору объявлен выговор, а также сообщил, что с кондукторами трамвайного управления регулярно проводятся разъяснительные работы о недопущении высадки детей из общественного транспорта ни при каких обстоятельствах.