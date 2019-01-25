2019-01-25T07:15:31+03:00
Общество

Утро в Ижевске: введение налога для самозанятых, спасение замерзающего водителя грузовика и повышение социальных выплат

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Анастасия Волкова
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ФОТО: Сергей БЕРЕЗИНФОТО: Сергей БЕРЕЗИН
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Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 25 января. За окном дождь и -16 градусов, днем ожидается повышение температуры до -15. По данным Яндекс.Погода сегодня пройдет небольшой снег.

«Комсомолка» желает читателям хорошего дня и скорейшего завершения рабочей недели. Впереди выходные, так что настраиваемся на продуктивный рабочий день! А пока предлагаем почитать новости одной строкой:

Сотрудники ДПС Удмуртии помогли замерзающему водителю грузовика

Из-за нарушений пожарной безопасности в Удмуртии могут закрыть 18 мест с массовым пребыванием людей

Уроженка Удмуртии Ульяна Кайшева заняла второе место на 6 этапе Кубка IBU

Налог для самозанятых могут ввести в Удмуртии

С 1 февраля социальные выплаты повысят на 4,3%

Далее с подробностями:

Село под Ижевском переживает очередной потоп

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

В четверг, 24 января, жители села Октябрьское, что под Ижевском, вновь столкнулись с тем, что просто не выйти из домов. Накануне вечером произошел порыв трубы холодного водоснабжения. Дорога превратилась в кашу из льда и снега, вода отключена, а впереди их могут ждать завышенные платежки (продолжение).

11 вопросов о вывозе ТКО

ФОТО: Эдуард КАРИПОВ

ФОТО: Эдуард КАРИПОВ

С 1 января в Удмуртии начал работу региональный оператор по вывозу ТКО. Так как реформа масштабная, вопросов у горожан много. Мы получили ответы на самые популярные из них.

На одной сцене с Тиллем Линдеманном

ФОТО: личный архив героя публикации

ФОТО: личный архив героя публикации

Немногие знают, что Тилль Линдеманн - фронтмен всемирно известной группы Rammstein - пишет книги. Недавно увидел свет первый сборник стихотворений Тилля Линдеманна Messer (18+), переведённый на русский язык, и был организован книжно-музыкальный тур по России и некоторым странам СНГ. В городах проходили автограф-сессии и камерные эксклюзивные концерты. Участие в постановке удалось принять и ижевчанке - 13 декабря Екатерина Поздеева выступила на одной сцене с Тиллем в Самаре (продолжение).

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