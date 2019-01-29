Утро в Ижевске: проверка теплосетей красителем, установка новых камер на трассе и мнение специалистов о выступлении Загитовой на ЧЕ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 29 января, вторник. В городе сегодня будет облачно, без осадков. Днем до -15 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

36 ижевчан, которые были жителями блокадного Ленинграда, наградили памятными знаками (подробнее)

За долги в 2018 году более 7 тысяч жителей Ижевска были ограничены в потреблении электричества (подробнее)

29 января теплосети Ижевска проверят с помощью красителей (подробнее)

Минкультуры и туризма Удмуртии переименовали (подробнее)

Регулируемый пешеходный переход появится в Ижевске (подробнее)

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ОТПУСК

Глава Удмуртии Александр Бречалов ушел в отпуск с 27 января по 3 февраля 2019 года. Врио главы будет председатель правительства республики Ярослав Семенов (подробнее)

Фото: Диля Ахмадишина

НОВЫЕ КАМЕРЫ

В Удмуртии на федеральной трассе появятся 12 комплексов фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Работа по установке комплексов начнется уже в феврале, камеры установят за счет средств из федерального бюджета (подробнее)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОФИСЫ

До 1 февраля 2019 года в Удмуртии откроют 11 допофисов ПАО «ЭнергосбыТ-Плюс» для обслуживания жителей по услуге «обращение с ТКО». Офисы позволят жителям районов никуда не ездить, чтобы подать документы на перерасчет по ТКО, оплатить услугу, получить консультацию или заключить договор с Регоператором (подробнее)

Фото: архив КП

ЗАПРЕТЯТ ВЫСАЖИВАТЬ?

Детей-безбилетников нельзя будет высаживать из общественного транспорта - с такой инициативой недавно выступил Минтранс. Так, согласно новому законопроекту, безбилетника, не достигшего 16-летнего возраста, нельзя будет высадить из транспорта, если это поставит под угрозу его жизнь или здоровье. Как к этому относятся представители местных властей, выяснила «Комсомолка». (подробнее)

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

ЧТО НЕ ТАК?

С 21 по 27 января в Минске проходил чемпионат Европы по фигурному катанию. Первое место заняла Софья Самодурова (Россия), второе - Алина Загитова (Россия), а третье - Вивека Линдфорс (Финляндия). Для фанатов, уверенных, что победа достанется уроженке Ижевска, такой итог стал большой неожиданностью. Однако во время проката Алина совершила ряд ошибок, и ей не хватило баллов. Что это? Переходный возраст? Волнение? Или недостаточная подготовка? (подробнее)