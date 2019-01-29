Зимняя сказка: 15 фото заснеженного Ижевска и Удмуртии, от которых захватывает дух

Михаил Барщевский: Совместная работа родственников в одной госструктуре - тоже нарушение, но это не взятка!

Полномочный представитель Правительства РФ в высших судебных инстанциях прокомментировал «КП» предложение Минюста не наказывать чиновников за коррупцию из-за «обстоятельств непреодолимой силы