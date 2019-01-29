2019-01-29T12:05:13+03:00
Общество

Зимняя сказка: 15 фото заснеженного Ижевска и Удмуртии, от которых захватывает дух

«Комсомолка» собрала удивительные снимки, которые создают особенное настроение
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Фото: Сергей Алексеев (vk.com/alesterre)Фото: Сергей Алексеев (vk.com/alesterre)

Зима - это не только снег и морозы. Это удивительные пейзажи, ледяные узоры на окнах и потрясающее небо. «Комсомолка» собрала 16 снимков, которые создадут особенное настроение.

Фото: Сергей Березин

Фото: Сергей Березин

Фото: Сергей Алексеев (https://vk.com/alesterre)

Фото: Сергей Алексеев (https://vk.com/alesterre)

Зимой на улицах Ижевска особенно красиво Фото: Амир Закиров (https://vk.com/amirzzz)

Зимой на улицах Ижевска особенно красиво Фото: Амир Закиров (https://vk.com/amirzzz)

Удивительная снежная даль. Фото: Юлия Семенова (www.instagram.com/semenova_yulya)

Удивительная снежная даль. Фото: Юлия Семенова (www.instagram.com/semenova_yulya)

Что может быть лучше, чем отправиться в дорогу? Фото: Ксения Максимова (vk.com/kmaks77)

Что может быть лучше, чем отправиться в дорогу? Фото: Ксения Максимова (vk.com/kmaks77)

И еще немного ярких красок. Фото: Сергей Березин

И еще немного ярких красок. Фото: Сергей Березин

С высоты. Фото: Евгений Логинов (www.instagram.com/strelokl2/)

С высоты. Фото: Евгений Логинов (www.instagram.com/strelokl2/)

Иж зимой. Фото: Сергей Алексеев (vk.com/alesterre)

Иж зимой. Фото: Сергей Алексеев (vk.com/alesterre)

Удивительное зимнее небо в объективе Сергея Алексеева (vk.com/alesterre)

Удивительное зимнее небо в объективе Сергея Алексеева (vk.com/alesterre)

Свято-Михайловский собор особенно хорош вечером. Фото - Евгений Логинов (www.instagram.com/strelokl2/)

Свято-Михайловский собор особенно хорош вечером. Фото - Евгений Логинов (www.instagram.com/strelokl2/)

Даже привычные пейзажи зимой кажутся волшебными. Автор - Амир Закиров (vk.com/amirzzz)

Даже привычные пейзажи зимой кажутся волшебными. Автор - Амир Закиров (vk.com/amirzzz)

Удивительное - рядом! Фото: Александр Фенелонов (vk.com/canoneos30dfenelonov)

Удивительное - рядом! Фото: Александр Фенелонов (vk.com/canoneos30dfenelonov)

А когда вы в последний раз играли в снежки? Фото: Татьяна Бурмистрова (www.instagram.com/_bur.bur_/)

А когда вы в последний раз играли в снежки? Фото: Татьяна Бурмистрова (www.instagram.com/_bur.bur_/)

До боли знакомый пейзаж. Фото: Сергей Алексеев (vk.com/alesterre)

До боли знакомый пейзаж. Фото: Сергей Алексеев (vk.com/alesterre)

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