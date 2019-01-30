Утро в Ижевске: новый руководитель ижевской полиции, «проверка на тараканов» и отдых от ипотеки

Доброе утро, Ижевск! На календаре 30 января, среда. За окном -19 градусов, сегодня в городе ожидается ясная погода, без осадков. Желаем вам хорошего настроения и предлагаем посмотреть новости одной строкой:

Что происходит с магазином «Урал» на улице Пушкинской в Ижевске?

Региональный оператор Удмуртии рассказал, куда выбрасывать новогодние елки

Ижевчанин купил Mercedes-Benz G-класса, на котором ездили герои сериала «Реальные пацаны»

Фато Мгои назначили на пост руководителя ижевской полиции

Заемщикам разрешат отдыхать от ипотеки

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Зимняя сказка

ФОТО: Сергей Алексеев (vk.com/alesterre)

Зима - это не только снег и морозы. Это удивительные пейзажи, ледяные узоры на окнах и потрясающее небо. «Комсомолка» собрала 16 снимков заснеженного Ижевска, которые создадут особенное настроение.

Три миллиона растворились в биткоинах

ФОТО: Ульяна Колмогорова

В Удмуртии 58-летняя женщина решила подзаработать нестандартными методами – вложиться в биткоины. Были даже накопления на общую сумму в три миллиона рублей. Вот только деньги растворились, как и перспективы заработать (подробнее).

Тараканы в ижевской столовой

ФОТО: соцсети

Тараканы в ижевской школе! Сообщение, которое появилось несколько недель назад в соцсетях, «подняло на уши» не только родителей и общественников, но и контролирующие органы. Так, Роспотребнадзор Удмуртии отправился проверять гимназию №56, в которой якобы нашли насекомых. «Комсомолка» выяснила, как прошла проверка, и пообщалась с руководством компании, которая кормит детей в этой школе.