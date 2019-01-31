2019-01-31T06:18:46+03:00
Общество

Утро в Ижевске: как экс-глава Удмуртии получил взятку, инициатива о запрете курения за рулем и реп про Загитову

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Эдуард КариповФото: Эдуард Карипов
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 31 января, четверг. Сегодня ожидается -9...-11 градусов, небольшой снег. Желаем вам хорошего настроения и предлагаем посмотреть новости одной строкой:

- Зоопарк Ижевска купил трех красных фламинго у Московского зоопарка

- Глава Ижевска назвал пять составляющих успешной очистки города от снега

- В Ижевске планируется запретить огораживать территорию под парковку во дворах

- В Госдуме предлагают запретить россиянам курить за рулем

- Ведущие белорусского канала зачитали рэп про уроженку Ижевска Алину Загитову

- Пельменные мастер-классы пройдут в Ижевске

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Дело Соловьева

Дело Соловьева

Дело Соловьева

В Завьяловском районном суде начали зачитывать обвинение бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву. Но заседание началось с положительных характеристик, данных экс-главе различными обществами. Далее, рассказали некоторые подробности того, как передали взятку.

Пришел свиной грипп

Пришел свиной грипп

Пришел свиной грипп

В школах вводят карантин, а в поликлиниках работают кабинеты «неотложки»... Ждать ли эпидемии в Ижевске, и что делать при первых симптомах, читайте в нашем материале.

Глава Ижевска на радио «КП»-Ижевск

Олег Бекмеметьев на радио "КП"-Ижевск

Олег Бекмеметьев на радио "КП"-Ижевск

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда» - Ижевск» ответил на вопросы слушателей. Читайте нашу текстовую трансляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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