Утро в Ижевске: как экс-глава Удмуртии получил взятку, инициатива о запрете курения за рулем и реп про Загитову
Доброе утро, Ижевск! На календаре 31 января, четверг. Сегодня ожидается -9...-11 градусов, небольшой снег. Желаем вам хорошего настроения и предлагаем посмотреть новости одной строкой:
- Зоопарк Ижевска купил трех красных фламинго у Московского зоопарка
- Глава Ижевска назвал пять составляющих успешной очистки города от снега
- В Ижевске планируется запретить огораживать территорию под парковку во дворах
- В Госдуме предлагают запретить россиянам курить за рулем
- Ведущие белорусского канала зачитали рэп про уроженку Ижевска Алину Загитову
- Пельменные мастер-классы пройдут в Ижевске
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Дело Соловьева
Дело Соловьева
В Завьяловском районном суде начали зачитывать обвинение бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву. Но заседание началось с положительных характеристик, данных экс-главе различными обществами. Далее, рассказали некоторые подробности того, как передали взятку.
Пришел свиной грипп
Пришел свиной грипп
В школах вводят карантин, а в поликлиниках работают кабинеты «неотложки»... Ждать ли эпидемии в Ижевске, и что делать при первых симптомах, читайте в нашем материале.
Глава Ижевска на радио «КП»-Ижевск
Олег Бекмеметьев на радио "КП"-Ижевск
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда» - Ижевск» ответил на вопросы слушателей. Читайте нашу текстовую трансляцию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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