Утро в Ижевске: Александр Соловьев даст показания, огромные очереди родителей у школ и горы снега на крышах домов

Доброе утро, Ижевск! На календаре 1 февраля, пятница. Сегодня ожидается -9...-11 градусов, небольшой снег. Желаем вам хорошего настроения и предлагаем посмотреть новости одной строкой:

- Какая погода ждет ижевчан в первые дни февраля? Смотрим традиционный прогноз погоды.

- Прокуратура Удмуртии проверит школы на предмет законности родительских взносов. Когда будут известны результаты проверки.

- Единый день диспансеризации установили в Удмуртии.

- Какая красавица! «Комсомолка» собрала топ-7 самых ярких образов Олимпийской Чемпионки-2018 из Ижевска Алины Загитовой.

- В Ижевске студентка вуза разместила в соцсети нацистскую символику. И получила за это наказание.

- Ням-ням! Жителей Ижевска приглашают на бесплатную дегустацию пельменей.

- Автомобилисты, внимание! Завтра лучше избегайте перекресток Удмуртская - 10 лет Октября в Ижевске.

- Прокуратура нашла нарушения в «Корпорации развития Удмуртии». Какие именно, читайте по ссылке.

Далее с подробностями:

«Комсомолка» собрала 7 самых распространенных вопросов об уборке снега с крыш и во дворах.

Фото: Архив

КТО ДОЛЖЕН ЧИСТИТЬ КРЫШИ? КАК ЧАСТО ДОЛЖНЫ ЧИСТИТЬ КРЫШИ? СКОЛЬКО СНЕГА МОЖЕТ ЛЕЖАТЬ НА КРЫШЕ? (продолжение).

В Ижевске родители устроили давку у забора МБОУ «Гуманитарно-юридический лицей №86», чтобы записать своего ребенка в первый класс.

Фото: скриншот с видео

По видео, которое было опубликовано в социальной сети, видно, что ограждение держится еле-еле, а взрослые всеми силами пытаются прорваться внутрь (продолжение).

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев согласился дать показания по своему уголовному делу.

Фото: Архив

Об этом он сообщил в зале заседания суда после завершения речи обвинения. Заседание прошло 30 и 31 января (продолжение).