Прорваться любой ценой! Как в ижевских лицеях прошла запись в первые классы?

В школах Ижевска стартовала запись детей в первые классы. Так, 30 января двери для родителей распахнули лицеи и гимназии, принимающие ребят со всего города. Корреспондент «Комсомолки» решил проверить, что происходит на самых известных образовательных площадках - в 24, 29 и 41 лицее, 30, 32 и 86 школах.

ТРИ ОЧЕРЕДИ В «ТРИДЦАТКУ»

Несмотря на то, что в большинстве учреждений запись открывалась в 18-18:30, родители начинали собираться раньше - первые желающие подтягивались заранее.

Например, в школу №30 первая очередь начала выстраиваться еще утром 28 января. По словам школьного руководства, родители сами составили список и отслеживали его пополнение. Но произошло это трижды в разные дни. Таким образом между родителями, фактически вставшими в три разные очереди, произошло недопонимание. Директор школы Марина Рудольская вышла к собравшимся у крыльца родителям и попросила их соблюдать порядок.

Фото: Валерия Шаньгина

Тем не менее, представители каждой очереди настаивали на том, что именно они пришли первыми.

- А откуда кто знает, когда какая очередь была создана? – прокомментировала одна из встревоженных родительниц.

В итоге, администрация учебного заведения приняла решение в пользу тех родителей, кто по факту занял очередь раньше.

Отметим, что во время приемной кампании около «тридцатки» дежурили сотрудники полиции. Кстати, к тому моменту, как стартовала запись в первые классы, родителям уже удалось договориться между собой - когда вечером наш журналист посетил школу, в фойе было очень спокойно.

ОЧЕРЕДЬ ОКОЛО ОГРАДЫ

А вот около гуманитарно-юридического лицея №86 разгорелся небывалый ажиотаж. Огромная очередь собралась перед его оградой уже за 2 часа до начала приемной кампании. Родители сами распределялись по номерам.

- Я только что пришел, поэтому у моего ребенка шансов мало, - поделился один из стоящих в конце очереди мужчин. – А некоторые дежурят с субботы.

Фото: Анастасия Захарова

Своего пика эмоции достигли к моменту начал приема заявлений. В социальной сети появилось видео, на котором родители практически штурмуют ограждение школы.

- До этого я проводила два родительских собрания по поводу того, что необходимо интеллигентно подойти к этому вопросу. Однако это не помогло, - рассказала директор образовательного учреждения Надежда Заварзина. - Пока известно, что очереди организовывали разные группы родителей, которые в три-четыре потока пытались попасть в школу.

Во избежание несчастных случаев на территории дежурили сотрудники Росгвардии, полиции и собственной охраны лицея.

ПОДВЕЛ ИНТЕРНЕТ

Многолюдно было и в спортивной школе №32. В самый ответственный момент здесь начались проблемы с Интернетом. Проблему решили с помощью резервного модема.

Фото: Анастасия Захарова

Также многие родители жаловались, что не могут отправить заявление через портал Госуслуг. Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики прокомментировало ситуацию.

- Во время начала приемной кампании в наиболее востребованные школы на систему ложится серьезная нагрузка, - объяснили специалисты. - В этом году к началу приемной кампании в первый класс портал технологически был готов, но 30 января при записи в лицеи Ижевска наблюдалось замедление работы сайта в связи с тем, что некоторые граждане отправляли повторные заявления – «для надежности». В общей сложности за вечер было подано 4420 электронных заявлений.

Теперь Министерством запланированы работы по ограничению количества заявлений на ребенка по принципу «одно заявление – одна школа», сообщает ведомство.

БЕЗ КРИКА И НЕРВОВ

Впрочем, на некоторых площадках было не так многолюдно. К примеру, в информационно-технологическом лицее №24 родители проходили по списку, в спокойном режиме. А в 41ом лицее хоть и была очередь из 40 человек (она сформировалась приблизительно к 17 часам вечера), собравшиеся вели себя очень спокойно - родители принесли термосы с чаем, знакомились и общались друг с другом.

Фото: Екатерина Кряжева

КСТАТИ

Несмотря на давку и негативные эмоции родителей в очередях, запись в лицеи обошлась без грубых нарушений правопорядка, об этом сообщил заместитель начальника ОИиОС МВД по УР Ильдар Салимуллин.

В большинстве школ пока нет результатов - кто именно будет зачислен в лицеи, родители узнают в течение 7 рабочих дней со дня подачи заявления. Списки поступивших будут вывешены в каждой из школ. К сожалению, повезет не всем, так школы №30 и №43 смогут принять только по 50 первоклашек.

- Процедура записи в первый класс регламентируется Приказом Министерства Образования и Науки, и документов о внесении в него изменений или дополнений пока не поступало, - объяснила заместитель начальника Управления образованием, Ольга Калиниченко. - Ситуация с очередностью в школы повышенного уровня связана, прежде всего, с их востребованностью и результативностью. Кроме того, все граждане имеют равные права при поступлении в эти школы, и потому за ними закреплена вся территория Ижевска, но количество мест ограничено. При этом образовательная организация не может руководствоваться очередностью приема заявлений от граждан, которую составили родители.

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