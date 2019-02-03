В сети появилось фото с места гибели Децла в Ижевске

Страшное фото с места гибели 35-летнего рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) было опубликовано неизвестными очевидцами в Сети. Как сообщает РЕН ТВ, кадр появился в паблике "Типичный Ижевск".

В подтверждение версии о том, что трагедия произошла в курилке клуба, певец лежит на полу без признаков жизни. На фото видны медицинские перчатки и шприцы – врачи «скорой» до последнего боролись за жизнь мужчины. Прибыв на место, они даже не успели положить Кирилла Толмацкого на каталку, а реанимировали его прямо на полу.

По словам концертного директора Децла, после того, как сердце артиста остановилось, медики пытались запустить его более пяти минут. К сожалению, помочь уже не удалось.

Сейчас тело Кирилла Толмацкого находится в морге. Проводится вскрытие.

- Работает следственный комитет. Процедура проходит в присутствии дежурного судебно-медицинского эксперта, который осуществляет вскрытие, и руководителя следственного отдела следственного комитета, - коротко прокомментировали в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Как долго будет проводиться вскрытие и когда именно будет заключение - в настоящий момент точно сказать нельзя. Причина смерти пока официально неизвестна.

Напомним, артист выступал на дне рождения одного их ижевских бизнесменов в ночь на 3 февраля. Очевидцы утверждают, что во время концерта Децл нездоровым не выглядел, но после завершения программы ему стало плохо.

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