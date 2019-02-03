2019-02-03T14:54:06+03:00
Звезды

Летающая шляпа и гигантский монстр: легендарная рок-группа «Пикник» выступила в Ижевске

Музыканты в очередной раз удивили горожан
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Ижевске 28 января с новой революционной программой «Левитация» выступила легендарная рок-группа «Пикник». Горожан порадовало концертом агентство «Хочу билет».

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

В зале – настоящий аншлаг: свободных мест нет, поклонники уже с первых минут, не скромничая, встречали музыкантов овациями и танцевали в проходах, поэтому усидеть на месте от сумасшедшей энергетики было невозможно.

Концерт продолжался почти два часа с 15-минутным антрактом. Фото: Амир Закиров

Концерт продолжался почти два часа с 15-минутным антрактом. Фото: Амир Закиров

Та самая «летающая» шляпа. Фото: Амир Закиров

Та самая «летающая» шляпа. Фото: Амир Закиров

Для каждой песни музыканты подобрали уникальный видеоряд. Фото: Амир Закиров

Для каждой песни музыканты подобрали уникальный видеоряд. Фото: Амир Закиров

Концерт состоял из двух отделений. Сначала в новом прочтении прозвучали композиции «Театр абсурда», «Нет берегов», «Кукла из папье-маше» и «Лакомо и ломко». Во время последней зрители увидели нечто фантастическое: прямо у них на глазах в воздухе парила шляпа!

– Слушаю эту группу уже давно, где-то с 2007 года, но на концерте побывала впервые. Много слышала отзывов от друзей о невероятных действиях на сцене и решила сама посмотреть. Ни разу не пожалела о своем решении! Концерт прошел для меня на одном дыхании. Столько эмоций восхищения и восторга я не получала давно. Снова влюбилась в эту группу, это здорово! – рассказала ижевчанка, поклонница группы Мария Мерзлякова.

Кстати, перед концертом желающие могли сделать снимок на память в фотозоне «НАШЕго Радио». Фото: Амир Закиров

Кстати, перед концертом желающие могли сделать снимок на память в фотозоне «НАШЕго Радио». Фото: Амир Закиров

Во втором отделении добрая половина времени была отдана «визитным карточкам» группы: песням «У шамана три руки», «Фиолетово-черный», «Египтянин», «Из мышеловки», «Говорит и показывает».

Во время исполнения песни «Лихие пришли времена» зал практически замер, ведь на сцену вышел большой светящийся Монстр. Фото: Амир Закиров

Во время исполнения песни «Лихие пришли времена» зал практически замер, ведь на сцену вышел большой светящийся Монстр. Фото: Амир Закиров

– Концерт очень понравился! Впервые взял с собой 5-летнего сына. Показал ему на «Ютубе» немного концерта из другого города и спросил, хочет ли он сходить со мной. Он согласился! Ему тоже все понравилось, он не мог оторваться от сцены! – отметил ижевчанин Николай.

Музыкантов долго не отпускали. Поэтому, пока те пели, многие поклонники осмелели и подошли прямо к сцене – станцевать, подпеть и подарить участникам группы цветы.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

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ИСТОЧНИК KP.RU

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