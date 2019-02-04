2019-02-04T07:09:45+03:00
Общество

Утро в Ижевске: смерть известного рэпера Децла и карантины из-за гриппа

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Ардашева Екатерина
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«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спалиФото: Сергей ГРАЧЕВ
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Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 4 февраля. Сегодня днем возможен небольшой снег, температура -21...-23 °С, одевайтесь теплее. Желаем всем хорошего дня, удачного начала рабочей недели и предлагаем почитать новости одной строкой:

В Ижевске объявили набор в ряды добровольной народной дружины (Подробнее)

В Удмуртии сотрудники ГИБДД спасли водителя из «снежного плена» (Подробнее)

В Удмуртии погибла женщина, после ДТП с фурой (Подробнее)

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Государственную ветеринарную службу Удмуртии оснастили новыми автомобилями (Подробнее)

В Ижевске под видом проверки показаний счетчиков обокрали пенсионерку (Подробнее)

В Удмуртии вор напал на полицейских (Подробнее)

Перед смертью Децл выступал на вечеринке в честь дня рождения ижевского бизнесмена (Подробнее)

Децл умер: Минздрав Удмуртии проведет проверку по факту случившегося (Подробнее)

Далее с подробностями:

Популярный в 90-х рэпер Децл умер в Ижевске после концерта

В Ижевске после концерта умер известный рэпер Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий). О смерти артиста сообщил его отец, продюсер Александр Толмацкий.

«Кирилла больше нет», — написал он на своей странице в Facebook. (Подробнее)

Фото с официальной страницы Дэцла "ВКонтакте"

Фото с официальной страницы Дэцла "ВКонтакте"

Ижевская ритуальная компания: «За фото погибшего Децла нам предлагали 10 тысяч рублей»

Новость, которая потрясла всю страну – 3 февраля в Ижевске погиб Децл. Трагедия произошла в кафе POSH. «Комсомолке» удалось пообщаться с представителями компании, которая перевозила тело.

- Около 4-5 утра нам позвонили следователи и сказали, что нужно приехать на Пушкинскую и забрать тело Кирилла Александровича Толмацкого. На тот момент и не поняли, о ком идет речь, - рассказывает агент ритуальной компании «Ангел» Алексей. (Подробнее)

Концертный директор Децла о гибели музыканта: "Наркотиков не было точно"

Почти сразу после известия о гибели Кирилла Толмацкого в соцсетях начали появляться слухи об употреблении певцом запрещенных веществ. Концертный директор Децла решительно их опроверг.

- Кирилл уже много лет вел здоровый образ жизни и пропагандировал его в своем творчестве, - объяснил нашему корреспонденту Павел Беленец. – В своих новых треках, он систематически упоминает про вред наркотиков. Это - точно нет. (Подробнее)

Ижевчанам начали приходить платежки за вывоз мусора

С 1 февраля жителям Ижевска начали рассылать реальные платежки за вывоз мусора. Напомним, что до этого два раза приходили «нулевые». В квитанциях указана услуга «Обращение с ТКО», указан единый тариф и прописаны нормативы накопления отходов на одного человека (Подробнее)

Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Ижевске 24 класса в школах закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ

31 января в администрации Ижевска прошло заседание городской Санитарно-противоэпидемической комиссии. Заместитель начальника Управления образования сообщила, что на 30 января в городе были закрыты на карантин 24 класса и 6 групп в детских садах. (Подробнее)

Фото: Сергей Грачёв

Фото: Сергей Грачёв

Минимущества Удмуртии отозвало запрос на предоставление участка под строительство исламского центра в Ижевске

Министерство имущества Удмуртии отозвало запрос на предоставление участка в городке Металлургов Ижевска под строительство мусульманского культурного центра. Причина – необходимость дополнительно проработать этот проект. В связи с этим, прекращают и процедуру публичных обсуждений. (Подробнее)

Макет исламского центра

Макет исламского центра

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ИСТОЧНИК KP.RU

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