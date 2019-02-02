Итоги недели в Ижевске: выступление Загитовой на ЧЕ, суд над бывшем главой Удмуртии и запись ребенка в первый класс
Новости одной строкой:
- Татьяна Тарасова высказала свое мнение по поводу проката уроженки Ижевска Алины Загитовой
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- Представитель сети гипермаркетов Leroy Merlin рассказал, когда планируется открытие магазина в Ижевске
С подробностями
Прорваться любой ценой!
Фото: Сергей Грачев
Как в ижевских лицеях прошла запись в первые классы? «Комсомолка» посетила несколько школ и пообщалась с родителями будущих первоклассников.
Дух Кармен, потерянный задор и крах
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Почему уроженка Ижевска Алина Загитова проиграла на ЧЕ по фигурному катанию Специалисты поделились своими размышлениями насчет выступления олимпийской чемпионки.
Эпидемия придет?
Фото: Сергей Грачев
В школах вводят карантин, а в поликлиниках работают кабинеты «неотложки»... Ждать ли эпидемии в Ижевске, и что делать при первых симптомах.
Начала суда над Александром Соловьевым
Фото: Архив
В течение двух дней в Завьяловском районном суде зачитывали обвинение бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву. Рассказали много подробностей о передаче взятки. И сам экс-глава согласился дать показания по своему уголовному делу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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