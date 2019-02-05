2019-02-05T07:31:25+03:00
Общество

Утро в Ижевске: подробности вечеринки, где умер Децл, приезд боксера Поветкина и второй этап проверки теплосетей красителем

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Эдуард КариповФото: Эдуард Карипов
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 5 февраля, вторник. В городе сегодня будет облачно, временами небольшой снег. Днем до -20 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

5 февраля ООО «УКС» начинает второй этап проверки теплосетей в Ижевске с помощью красителя (подробнее)

Житель Ижевска вымогал у случайного знакомого 200 тысяч рублей (подробнее)

Около четырех тысяч бутылок со спиртосодержащими жидкостями изъяли в Удмуртии (подробнее)

Мошенники представляются сотрудниками МЧС в Удмуртии (подробнее)

Далее с подробностями:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Cтали известны предварительные итоги судебно-медицинской экспертизы тела Кирилла Толмацкого (также известного как Децл). Как сообщает источник «Комсомолки», явных причин смерти при вскрытии не нашли - в том числе, веществ, которые могли привести к отравлению. Первые официальные итоги, однако, станут известны лишь 7-8 февраля (подробнее)

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ОТКРЫТИЕ ЗАЛА БОКСА

В Ижевске, 4 февраля, был открыт зал бокса «Золотая перчатка» имени Андрея Абрамова. В торжественной церемонии принял участие российский боксер-профессионал Александр Поветкин (подробнее)

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

ГДЕ БУДУТ ЧИСТИТЬ СНЕГ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ?

В Ижевске с 4 по 9 февраля на улицах будут проводиться снегоуборочные работы. Дорожные службы будут устранять заужения проезжей части и вывозить снег (подробнее)

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

ИСТОЧНИК KP.RU

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