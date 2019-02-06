Утро в Ижевске: Алина Загитова на экранах японского ТВ, изменения светофора на перекрестке Удмуртская-10 лет Октября и новые подробности смерти Децла

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 февраля, среда. В городе сегодня будет облачно, временами небольшой снег. Днем -12...-14 градусов, на дорогах снежные заносы. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- На дорогах Удмуртии очень плохая видимость и снежные накаты. Мы узнали, как долго продлится такая погода.

- Жители Ижевска смогут совершить оригинальные покупки, слепить пельмени на скорость и выиграть призы.

- Сколько еще дополнительных мусорных контейнеров установят в частном секторе Ленинского района Ижевска.

- В Удмуртии произошло смертельное ДТП.

- Тариф на вывоз мусора в Удмуртии могут снизить.

- Уроженец Удмуртии принял участие в фотосессии для журнала Vogue.

Далее с подробностями:

Уроженку Удмуртии Алину Загитову показали с малоизвестной стороны по японскому телевидению.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На экранах японского телевидения вышел сюжет об уроженке Удмуртии Алине Загитовой. Об этом сообщает сайт sports.ru. По ссылке есть видео.

7 февраля светофор на перекрестке Удмуртской и 10 лет Октября ждут изменения. К чему готовиться водителям

Фото: Архив

В Ижевске до 7 февраля установят дополнительные секции на светофоре, который регулирует движение на перекрестке улиц Удмуртская - 10 лет Октября (подробнее)

Новые подробности с последней вечеринки рэпера Децла

Фото: с официальной страницы "ВКонтакте"

Появились новые подробности последнего дня жизни рэпера Децла. Как сообщает канал "Вести RU", чтобы развеять все слухи о наличии запрещенных веществ на вечеринке (подробнее).

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