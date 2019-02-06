Утро в Ижевске: Алина Загитова на экранах японского ТВ, изменения светофора на перекрестке Удмуртская-10 лет Октября и новые подробности смерти Децла
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 февраля, среда. В городе сегодня будет облачно, временами небольшой снег. Днем -12...-14 градусов, на дорогах снежные заносы. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- На дорогах Удмуртии очень плохая видимость и снежные накаты. Мы узнали, как долго продлится такая погода.
- Жители Ижевска смогут совершить оригинальные покупки, слепить пельмени на скорость и выиграть призы.
- Сколько еще дополнительных мусорных контейнеров установят в частном секторе Ленинского района Ижевска.
- В Удмуртии произошло смертельное ДТП.
- Тариф на вывоз мусора в Удмуртии могут снизить.
- Уроженец Удмуртии принял участие в фотосессии для журнала Vogue.
Далее с подробностями:
Уроженку Удмуртии Алину Загитову показали с малоизвестной стороны по японскому телевидению.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
На экранах японского телевидения вышел сюжет об уроженке Удмуртии Алине Загитовой. Об этом сообщает сайт sports.ru. По ссылке есть видео.
7 февраля светофор на перекрестке Удмуртской и 10 лет Октября ждут изменения. К чему готовиться водителям
Фото: Архив
В Ижевске до 7 февраля установят дополнительные секции на светофоре, который регулирует движение на перекрестке улиц Удмуртская - 10 лет Октября (подробнее)
Новые подробности с последней вечеринки рэпера Децла
Фото: с официальной страницы "ВКонтакте"
Появились новые подробности последнего дня жизни рэпера Децла. Как сообщает канал "Вести RU", чтобы развеять все слухи о наличии запрещенных веществ на вечеринке (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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