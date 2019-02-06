Мастер-класс по созданию бургеров, живопись шерстью и грузинская кухня: 9 мастер-классов в Ижевске для взрослых
Научиться чему-то новому никогда не поздно - нужно лишь желание и немного свободного времени. «Комсомолка» собрала 9 мастер-классов, которые будут интересны не только детям, но и взрослым.
Мокрое валяние (16+)
Даже если вы никогда прежде не работали с войлоком, мастер-класс придется вам по душе. Здесь вы научитесь делать картины и игрушки из шерсти, а еще теплые варежки, тапочки, шапки или палантины. Отличный повод утеплиться!
Фото: vk.com/xomaokmk
Цена: от 1000 рублей (в стоимость входят материалы)
Продолжительность: зависит от сложности выбранного изделия
Где: ул. Холмогорова, 21
Когда: 7 февраля в 16:00 по предварительной записи (24-14-29)
Создание изделий из полимерной глины (7+)
Если у вас до сих пор нет ни одного украшения, сделанного своими руками, самое время исправить это! На мастер-классе вас научат делать брелоки и украшения из полимерной глины. Берите с собой подруг - сможете вдоволь наболтаться во время занятия!
Фото: vk.com/club50856059
Цена: от 300 рублей (материалы и инструменты предоставляются мастером)
Продолжительность: 5 часов
Где: ул. Лихвинцева, 46
Когда: 10 февраля с 10:00 по предварительной записи (89090677570)
Мастер-класс по декупажу
Декупаж - это техника, при которой предметы декорируются с помощью наклеивания на них рисунков и орнамента. На мастер-классе вы научитесь создавать дизайнерские шкатулки, вазы и другие предметы обихода.
Фото: vk.com/club50856059
Цена: 250 рублей в час (понадобится свой предмет декора)
Продолжительность: 5 часов
Где: ул. Лихвинцева, 46
Когда: 3 февраля с 10:00 по предварительной записи (89226812156)
Возраст: 14+
Мастер-класс по созданию авторской игрушки (7+)
Добродушные зайцы и улыбчивые куклы, забавные совы и медведи - текстильные игрушки словно созданы для того, чтобы создавать дома уют. Делать их вас научат на мастер-классе «Интерьерные, текстильные куклы и игрушки». Будет интересно!
Фото: vk.com/xomaokmk
Цена: от 900 рублей (в сумму входит авторская выкройка и расходные материалы)
Продолжительность: зависит от сложности выбранного изделия
Где: ул. Холмогорова, 21
Когда: 18 февраля в 16:00
Мастер-класс по гончарному делу (14+)
На мастер-классе «Чайная пара» вы сможете попробовать себя в роли гончарного мастера и слепить из глины настоящую чашку, а под руководством мастера в технике ручной лепки сотворить блюдце собственного дизайна.
Фото: vk.com/club50856059
Цена: от 1300 рублей (материалы и инструменты предоставляет мастер, обжиг и глазировка входит в стоимость)
Продолжительность: 3 часа
Где: ул. Красногеройская, 63Б
Когда: 1 февраля в 14:00
Мастер-класс по созданию бургеров (18+)
«Подтянуть» кулинарные навыки и отлично провести время в приятной компании можно на Burger Party. Увлекательное путешествие в мир сочных котлет, хрустящих булочек, листов салата и сыра заставит признаться в любви… трем видам бургеров, готовить которые научат на этом мастер-классе.
Фото: vk.com/izevskmk
Цена: 1000 рублей (продукты входят в стоимость)
Продолжительность: от 2,5 до 3,5 часов
Где: ул. 10 лет Октября, 53 (офис 482)
Когда: 14 февраля в 18:00
Мастер-класс по созданию брошки (12+)
На мастер-классе вы научитесь создавать изумительные брошки из живых цветов и эпоксидной смолы. Получившееся изделие вы сможете забрать домой.
Фото: vk.com/club50856059
Цена: 650 рублей (материалы предоставляются мастером)
Продолжительность: 2 часа
Где: ул. Лихвинцева, 46
Когда: 12 февраля в 18:00 (предварительная запись по телефону 89630308506)
Мастер-класс по скрапбукингу (7+)
Скрапбукинг - это искусство декорирования блокнотов и фотоальбомов. Освоить его (а заодно обзавестись красивой открыткой или альбомом) вы сможете на мастер-классе «Скрапомания».
Фото: vk.com/xomaokmk
Цена: от 300 рублей (расходные материалы предоставляются мастером)
Продолжительность: зависит от сложности выполняемой работы
Где: ул. Холмогорова, 21
Когда: 9 февраля с 14:00
Мастер-класс по грузинской кухне (18+)
На этом кулинарном уроке у ижевчан появится возможность ближе познакомиться с грузинской кухней и научиться готовить три блюда: хинкали, хачапури по-аджарски и грузинский салат.
Фото: Pixabay
Цена: 1800 рублей (продукты входят в стоимость)
Продолжительность: от 2,5 до 3 часов
Где: ул. Карла Маркса, 227
Когда: 5 февраля с 19:00
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ИСТОЧНИК KP.RU
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