Утро в Ижевске: строительство школы на Берша, закрытие классов на карантин и продление срока домашнего ареста экс-главе Общественной палаты
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 7 февраля, четверг. В городе сегодня будет облачно, временами небольшой снег. Днем до -10 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
Автомобилистов Ижевска просят не парковать машины вдоль дорог (подробнее)
Экс-руководителю Общественной палаты Ижевска Людмиле Гуляшиновой продлили срок домашнего ареста (подробнее)
Директора турагентства в Ижевске обвиняют в краже более 1,5 млн рублей (подробнее)
На концерте группы «АлисА» в Ижевске Константин Кинчев посвятил песню Децлу (подробнее)
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СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВА
В Ижевске началось строительство школы на улице Берша. Школа, рассчитанная на 1224 места, будет построена в рамках федеральной программы. По такому же проекту построены школы в Альметьевске, Набережных Челнах и Казани (подробнее).
Фото: пресс-служба городской администрации
КАРАНТИН
В Удмуртии четыре школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Наталья Матюшина (подробнее).
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УВОЛИЛИ
Глава Удмуртии Александр Бречалов уволил Алексея Воронцова, руководителя агентства печати и массовых коммуникаций республики. Соответствующий приказ был опубликован на сайте главы и правительства Удмуртии (подробнее).
Фото: vk.com/vorontsov_an
ИСТОЧНИК KP.RU
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