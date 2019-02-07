2019-02-07T08:05:34+03:00
Общество

Утро в Ижевске: строительство школы на Берша, закрытие классов на карантин и продление срока домашнего ареста экс-главе Общественной палаты

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Сергей БерезинФото: Сергей Березин
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 7 февраля, четверг. В городе сегодня будет облачно, временами небольшой снег. Днем до -10 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Автомобилистов Ижевска просят не парковать машины вдоль дорог (подробнее)

Экс-руководителю Общественной палаты Ижевска Людмиле Гуляшиновой продлили срок домашнего ареста (подробнее)

Директора турагентства в Ижевске обвиняют в краже более 1,5 млн рублей (подробнее)

На концерте группы «АлисА» в Ижевске Константин Кинчев посвятил песню Децлу (подробнее)

Далее с подробностями:

СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВА

В Ижевске началось строительство школы на улице Берша. Школа, рассчитанная на 1224 места, будет построена в рамках федеральной программы. По такому же проекту построены школы в Альметьевске, Набережных Челнах и Казани (подробнее).

Фото: пресс-служба городской администрации

Фото: пресс-служба городской администрации

КАРАНТИН

В Удмуртии четыре школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Наталья Матюшина (подробнее).

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УВОЛИЛИ

Глава Удмуртии Александр Бречалов уволил Алексея Воронцова, руководителя агентства печати и массовых коммуникаций республики. Соответствующий приказ был опубликован на сайте главы и правительства Удмуртии (подробнее).

Фото: vk.com/vorontsov_an

Фото: vk.com/vorontsov_an

ИСТОЧНИК KP.RU

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