2019-02-08T07:02:12+03:00
Общество

Утро в Ижевске: в кальянные с 18 лет, изменения на светофоре на перекрестке Удмуртская-10 лет Октября и кадровые перестановки в Удмуртии

"Комсомолка" рассказывает, что произошло в мире, стране и городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей БерезинФото: Сергей Березин
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 8 февраля, пятница. В городе сегодня будет облачно, временами небольшой снег. днем . Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

-«Пошла к двери в трамвае и едва не села на шпагат!»: почему в общественном транспорте скользко? "Комсомолка" решила разобраться в этой проблеме

-Представляете! Ижевчане заработали на фальшивых ДТП больше миллиона рублей.

- Биатлонисты из Удмуртии претендуют на место в сборной России, для участия во Всемирной Универсиаде 2019.

-Уроженец Ижевска может выступить на чемпионате Европы по серфингу.

-С начала 2019 года сотрудники ГИБДД поймали более 250 пьяных водителей! В связи с этим пройдет рейд.

- "Быть первой – очень сложно": в сети появился ролик с фотосъемки уроженки Ижевска Алины Загитовой. Видео есть по ссылке.

-Важная информация для автомобилистов Ижевска.

Далее с подробностями:

Вы готовы к новым изменениям со светофором на перекрестке Удмуртской и 10 лет Октября? Они уже произошли

Фото: Архив

Фото: Архив

В Ижевске на светофоре на перекрестке улиц Удмуртская-10 лет Октября установили допсекции

Александр Бречалов назначил временно исполняющего обязанности Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Соответствующее распоряжение было подписано главой республики.

В кальянные только с 18 лет! Такое предложение обсудили в Госсовете Удмуртии

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Ижевске на заседании постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике предложили кальянные включить в список мест, где запрещено быть несовершеннолетним

ИСТОЧНИК KP.RU

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