Утро в Ижевске: в кальянные с 18 лет, изменения на светофоре на перекрестке Удмуртская-10 лет Октября и кадровые перестановки в Удмуртии
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 8 февраля, пятница. В городе сегодня будет облачно, временами небольшой снег. днем . Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
-«Пошла к двери в трамвае и едва не села на шпагат!»: почему в общественном транспорте скользко? "Комсомолка" решила разобраться в этой проблеме
-Представляете! Ижевчане заработали на фальшивых ДТП больше миллиона рублей.
- Биатлонисты из Удмуртии претендуют на место в сборной России, для участия во Всемирной Универсиаде 2019.
-Уроженец Ижевска может выступить на чемпионате Европы по серфингу.
-С начала 2019 года сотрудники ГИБДД поймали более 250 пьяных водителей! В связи с этим пройдет рейд.
- "Быть первой – очень сложно": в сети появился ролик с фотосъемки уроженки Ижевска Алины Загитовой. Видео есть по ссылке.
-Важная информация для автомобилистов Ижевска.
Далее с подробностями:
Вы готовы к новым изменениям со светофором на перекрестке Удмуртской и 10 лет Октября? Они уже произошли
Фото: Архив
В Ижевске на светофоре на перекрестке улиц Удмуртская-10 лет Октября установили допсекции
Александр Бречалов назначил временно исполняющего обязанности Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии
Фото: соцсети
Соответствующее распоряжение было подписано главой республики.
В кальянные только с 18 лет! Такое предложение обсудили в Госсовете Удмуртии
Фото: pixabay.com
В Ижевске на заседании постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике предложили кальянные включить в список мест, где запрещено быть несовершеннолетним
ИСТОЧНИК KP.RU
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