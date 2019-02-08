«Костя, жги!»: «Алиса» дала в Ижевске мощный концерт «на бис»

Зал ДК «Металлург» гремит от танцпола до балконов. В воздухе реют черно-красные флаги. На сцене пусто, но в зале наперебой раздаются: «Костя! Жги!», «Костя, мы горим!» Армия «Алисы» в нетерпении ждет своего предводителя, фронтмена группы – Константина Кинчева. И вот, свет в зале гаснет…

ШАБАШ

В Ижевск культовая рок-группа приехала по приглашению концертного агентства «Хочу билет». Вместе армия «Алисы» собиралась буквально в прошлом году, когда группа дала тур по городам России в честь 35-летия коллектива. Но 5 февраля в Ижевске поклонники творчества снова собрались вместе, «на бис». Зал дрогнул при первых же аккордах – группа начала с легендарного «Шабаша», композиции одноименного альбома 1991 года, а продолжила мощной «Солнце за нас» из «Шестого лесничего» (1989 год).

Кипучая энергия, драйвовые ритмы, дерзкие тексты – это все «Алиса». И таким драйвом группа заряжает уже 35 лет! Фото: Андрей Бобылев

- Добрый вечер, Ижевск! – приветствовал Кинчев и тут же «завел» зал нетленками – «Вот так», «Новая кровь», «Аэробика»… каждую Армия встречала громогласными аплодисментами и криками «Алиса!», «Давай еще!»

«НУ-КА, ОСТАНОВИТЕ НАС!»

А дальше – «Смутные дни», «Инок, Воин и Шут», легендарная «Небо славян»…Припев последней зал пел за Кинчева, Константину Евгеньевичу оставалось только дирижировать. «Спасибо», - ответил поклонникам фронтмен.

Фото: Андрей Бобылев

Фото: Андрей Бобылев

Позже зрители признаются: концерт прошел на одном дыхании. «Ангел», «Солнце – Иерусалим» и бессмертная «Мое поколение» - песни, одна за другой, заводили зал. Кинчев подогревал атмосферу: спускался со сцены, пожимал руки и вновь влетал к музыкантам, «накачивая» и без того «заряженный» зал бешеной энергетикой.

Ижевчане не остались в стороне: прямо в ходе концерта на сцену к Кинчеву бросили черно-красный флаг «Алисы». Музыкант обернул им плечи, а после – бережно уложил на сцену.

На одной стороне флага красовался красный росчерк – эмблема «Алисы», на другой фраза «Поморье на выезде». Фото: Андрей Бобылев

Фото: Андрей Бобылев

«ДЕЦЛУ ПОСВЯЩАЕТСЯ…»

А дальше – темнота. Кинчев вышел под свет софитов один, с гитарой наперевес. «Думы мои - сумерки, думы - пролет окна»… «Сумерки» ижевчане узнали с первых аккордов и затаили дыхание. «Вольному - воля, спасенному – боль» - и зал взорвался овациями.

«Сумерки», посвященные погибшему в Ижевске рэперу Кириллу Толмацкому, Кинчев спел один, на «акустике». Фото: Андрей Бобылев

- Децлу посвящается, - закончил фронтмен «Алисы» и на минуту удалился со сцены.

Сумерки.Алиса, Ижевск, 05.02.2019

«Работа», «Эй, ты, там, на том берегу», «Компромисс» и, конечно, «Красное на черном». Следом за флагом на сцену полетели черно-красные шарфы с символикой группы. Музыкант фанатов уважил – накинул все пять на шею, плечи и продолжил «Веретено», «Дождь и я», «Пасынок звезд»… Последняя строчка – как пожелание: «Да оделит тебя Солнце глазами любви», - под нее Кинчев удаляется со сцены, растворяясь в белом облаке из дымомашины.

Два часа, больше 20 композиций, и каждую минуту, фронтмен «Алисы» выкладывался для поклонников группы на все 100%. Фото: Андрей Бобылев

Но уже через пару минут группа вернется под крики зала, вызывающего музыкантов на бис. Артисты порадовали фанатов еще двумя композициями «Фавор» и «Мы вместе», а после – Кинчев поклонился до земли, оставив ижевчан наедине с эмоциями и кипучей энергией, которая появилась вокруг, словно из ниоткуда.

«С АЛИСОЙ 20 ЛЕТ»

Сарапульчанин Александр Речич – давний фанат рок-н-ролла, на концерты он ходит по 19-20 раз за год. И, конечно, Александр – большой поклонник «Алисы».

- Этот концерт «Алисы» - двадцатый в моей жизни. Первый раз я побывал на концерте в 1999 году. Не скажу, что концерты как-то изменились – все тот же драйв, энергия, Константин выкладывается на сцене. Разве что за эти годы менялось отношение Константина к жизни, тексты песен. Православие сделало его более ответственным, - рассказывает Александр. – Особенно запомнилось выступление группы в Перми в 2009 году, в честь 20-летия альбома «Шестой Лесничий» (кстати, это мой любимый альбом группы). После концерта я прождал три часа, но мне удалось взять автограф и перекинуться парой слов с Константином.

«Несмотря на усталость после концерта, Константин дал автограф, спросил, откуда мы и как нас сюда занесло». Фото: Александр Речич

«АЛИСА» ЧЕМ-ТО ЗАЦЕПИЛА»

Вячеслав Цепелев – давний поклонник «Алисы» и питерского рока в принципе. На концерт ижевчанин хотел попасть давно, но все не складывалось. В этом году повезло!

Фото: Андрей Бобылев

Фото: Андрей Бобылев

- «Алиса» чем-то зацепила, наверное, текстами, энергетикой. Что-то есть такое в песнях, отчего им хочется подпевать, - делится Вячеслав. - Концертом, конечно, доволен! Два часа пролетели на одном дыхании! Особенно понравились моменты, когда зал подпевает. Старые хиты, типа «Небо славян», зал полностью пел. А ещё был неожиданный момент, когда весь танцпол сел! Это было сильно, когда масса людей объединяется в едином каком-то порыве. У Кинчева много песен как раз про это.

- Я с «Алисой» с 15-ти лет, но последний раз на концерте была в 2006-м. И вот вчера… Зажгли по полной программе! Как здорово видеть, чувствовать, что Костя продолжает выкладываться на все 100%, - рассказала ижевчанка Екатерина Козырева. – Прозвучало много старых, любимых треков. «Шабаш», «Сумерки», «Москва», «Мое поколение»… Очень хотела услышать «Маму». Жаль, не прозвучала. Но впечатления от концерта самые положительные!

Фото: Андрей Бобылев

Фото: Андрей Бобылев