«Деньги на Бочку» в Ижевске: победители викторины разделили между собой поездку в Рим и 5000 долларов»

27 января в Ижевске состоялось награждение победителей реалити-викторины «Деньги на бочку» от Учебного центра «ИФК». Пять чеков на 1000 долларов, абонементы в спортклуб Atlantis, сертификаты на ужин, билеты в кино и главный приз – поездку на «Формулу-Е» разыграли среди тех, кто хочет зарабатывать на своих инвестициях. «Комсомолка» побывала на празднике и выяснила, что нужно, чтобы стать победителем и как работает Учебный центр «ИФК».

Деньги любят движение

Пенсионеры, учителя, бизнесмены, домохозяйки собрались в баре BBQ на церемонии награждения. Все они - клиенты ГК «ИнстаФорекс». Кто-то влился в команду, чтобы накопить на квартиру, другие хотят увеличить доход, третьи – научиться зарабатывать на инвестициях. В этот вечер каждый участник финального мероприятия получил возможность выиграть один из множества призов от партнеров розыгрыша. Поедание бургеров на скорость, самое быстрое селфи, большее количество отжиманий и не только – в этих конкурсах не было проигравших.

После конкурсной программы состоялось и долгожданное награждение финалистов. В их число попали всего 10 человек, которые показали самую максимальную прибыль среди всех участников. Финалисты получили от «ИнстаФорекс» сертификаты по 1000 долларов США и фирменные сувениры.

.

– Компания помогает мне увеличивать доход. Специалисты компании не просто помогают заработать, они обучают и выводят клиентов на нужный ему уровень. Сотрудники не оставляют вас, если вы не настолько финансово грамотны, чтобы торговать самостоятельно: они консультируют, советуют, - рассказывает Надежда Родионова, учитель одной из школ Ижевска, выигравшая 1000 долларов США. – Я думаю, всем надо попробовать поработать на бирже. Деньги любят движение, и надо учиться управлять ими. Мне кажется, учить этому надо уже со школы и тогда, может быть, будет больше успешных людей.

Попался счастливый билет

65-летнего Федора Гожимова в «ИнстаФорекс» привел «счастливый билет». А сегодня он стал обладателем путевки в Рим на мировой этап гонок Формулы Е, который пройдет в апреле 2019 года в Италии. После церемонии награждения Федор рассказал, что около года назад увидел в троллейбусе информацию об акции «Каждый пятый билет счастливый». На его билете оказались нужные цифры.

- Я пришел в Учебный центр «ИФК» и получил стартовый капитал для участия в акции, который сразу вложил в дело.За этот год не добавил ни рубля своих денег, но стартовый капитал увеличился в несколько раз,- улыбаясь, вспоминал ижевчанин. – Я вообще не ожидал, что так будет! Мне во всем помогали, все объясняли. Людей не обманывают – все прозрачно. Я знаю, что накопления потом можно выводить и тратить деньги, но я снимать все не буду – пусть сумма и дальше увеличивается.

Федор не ладит с компьютером, поэтому в работе на бирже ему помогают специалисты компании. И такой подход к каждому клиенту. Им может стать каждый – независимо от сферы деятельности, знаний, возраста и статуса.

- Большинство людей не являются экономистами, финансистами. Чтобы каждый мог получать пользу от сферы инвестиций, существуют такие компании, как наша. Наша задача – показать пользу, выгоду и простоту работы с инвестициями, - пояснил руководитель представительства ГК «Инстафорекс» в Ижевске Антон Никитин, который тоже присутствовал на празднике.

.

Призы от Учебного центра «ИФК» и партнеров компании получила не только десятка финалистов. Завершением программы стал «Бешеный рандомайзер». Участвовали в нем все участники викторины – а это более 200 человек. В этом конкурсе ценные подарки дарили не за высокую прибыль, а просто так! Единственным условием было совпадение номера участника с номером на экране.

Стартовый капитал – каждому

Уже в феврале начнут определять финалистов следующего розыгрыша. Грандиозный финал с новыми призами ждет участников реалити-викторины через год.

– Чтобы принять участие в викторине «Деньги на Бочку», нужно быть клиентом нашей компании. Можно быть давним клиентом, можно быть совсем новичком – это не имеет значения. Единственным условием участия является повышение прибыли в рамках одной календарной недели, – рассказывает Антон Никитин.

Свои собственные деньги клиентам ГК «Инстафорекс» вкладывать совсем необязательно. Стартовый бонус положен всем новичкам. Кроме того, все могут пройти бесплатное обучение основам грамотного управления деньгами и финансовой безопасности. После этого – вперед к заработку! Чтобы получить этот стартовый капитал, необходимо прийти в офис компании и зарегистрироваться. А что делать дальше зависит от самого клиента: можно довериться специалистам или изучать сферу финансов самому.

.

– Викторина идет весь год, поэтому финалистов очень много, каждую неделю кто-то новый. Все они получают 2 билета в кино, приятный бонус к заработанным деньгам, и попадают в список претендентов на главный приз. В конце года из этого списка случайным образом выбираются победители – наиболее успешно повысившие свой доход, - подытожил Антон.

ИФК учебный центр

Телефон: 576-596

Информацию об организаторе, условиях, сроках и месте проведения викторины уточняйте по телефону: 8 (3412) 576-596

Лицензии ЦБ РФ: Брокерской деятельности. Лицензия №039-11737-100000 от 05.11.2008. Без ограничения срока действия.

Реклама

18+