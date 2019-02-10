2019-02-10T13:42:37+03:00
Общество

Погода в Ижевске на ближайшую неделю: ожидается небольшое потепление и снег

Самым холодным днем недели станет вторник
Наталья Сорокина
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Ближайшая неделя принесет ижевчанам незначительное потепление и осадки. Уже начиная с четверга днем в городе будет наблюдаться повышение температуры. По данным Яндекс.Погода, на протяжении всей недели ожидается небольшой снег.

В понедельник, 11 февраля, температура составит -7...-9 градусов. На улице ожидается небольшой снег и высокая влажность воздуха – до 87%. Ветер южный, 3,1 м/с.

Немного ситуация изменится во вторник – появится солнце и будет ясная погода. Столбик термометра опустится до -13 градусов. Порывы южного ветра будут достигать 3,4 м/с.

В среду вновь погода станет пасмурной. Температура воздуха опустится до -10 градусов, а порывы южного ветра будут достигать 3,8м/с.

В четверг, 14 февраля, ожидается небольшой снег и -8 градусов днем. Ветер южный, 3,2 м/с.

В пятницу столбик термометра поднимется днем до -4 градусов. Синоптики обещают все тот же небольшой снег.

В выходные дни, 16 и 17 февраля, столбик термометра днем будет держаться на отметке -6 градусов и также пройдет небольшой снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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