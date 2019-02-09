Итоги недели в Ижевске: Алина Загитова на японском ТВ, предварительные причины смерти Децла и увольнение руководителя Агентства печати республики

Новости одной строкой:

-С 1 февраля 2019 года в Удмуртии началась рассылка квитанций за услугу «обращение с ТКО». Разбираемся, как правильно "читать" квитанцию

- Госавтоинспекция информирует водителей о том, как двигаться на перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября.

- Ижевчане хотят установить памятник Децлу.

- Сколько еще дополнительных мусорных контейнеров установят в частном секторе Ленинского района Ижевска.

- После долгого перерыва уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева примет участие в турнире Dragon Trophy. Где и когда он пройдет, читайте здесь.

- Сотрудника клуба, где погиб Децл, уволили после программы Андрея Малахова.

- В Удмуртии началась волна заболеваемости ОРВИ.

Далее с подробностями:

Cтали известны предварительные итоги судебно-медицинской экспертизы тела Кирилла Толмацкого (также известного как Децл).

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вот уже сутки всю страна обсуждает трагедию, которая произошла в Ижевске – в ночь на 3 февраля в кафе POSH умер известный рэпер.

Холода в Ижевске: как долго дошколята должны гулять при морозе и при какой погоде отменяют занятия в школах

Фото: Архив

«Комсомолка» решила ответить на этот вопрос и разобраться, при какой температуре отменяют занятия в школах, а при какой – уроки на свежем воздухе и прогулки.

На экранах японского телевидения вышел сюжет об уроженке УдмуртииАлине Загитовой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сюжете показывается малоизвестная сторона олимпийской чемпионки.

Глава Удмуртии Александр Бречалов уволил Алексея Воронцова, руководителя агентства печати и массовых коммуникаций республики

Фото: соцсети

Алексей Воронцов занимал эту должность с 2014 года.