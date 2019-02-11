Утро в Ижевске: новая версия причины смерти Дэцла, а также спортивные достижения и День пельменя в Удмуртии

Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 11 февраля. Сегодня днем возможен небольшой снег, температура -5...-7 °С. Желаем всем хорошего дня, удачного начала рабочей недели и предлагаем почитать новости одной строкой:

Кандидатов для занесения на Доску почета выберут в Ижевске (Подробнее)

Уроженка Ижевска Алина Загитова рассказала, как ограничивала себя в еде на Олимпиаде 2018 (Подробнее)

Сотрудница музея из Воткинска выиграла грант от фонда Потанина (Подробнее)

В Удмуртии пожилую женщину спасли из заснеженного дачного дома (Подробнее)

Предпринимателя из Удмуртии подозревают в мошенничестве на более полумиллиона рублей (Подробнее)

Главного следователя Удмуртии перевели работать в Рязанскую область (Подробнее)

Поставку флаконов для парфюмерии компании Avon может начать завод Удмуртии (Подробнее)

Александр Поварницын из Удмуртии в составе сборной России по биатлону завоевал бронзу (Подробнее)

Рыбак из Удмуртии уснул на морозе (Подробнее)

Ижевчанка хотела продать арендованную квартиру (Подробнее)

Далее с подробностями:

Известный продюсер высказал свое предположение о том, что могло случиться с Децлом в клубе Ижевска

Известный продюсер Андрей Разин высказал свое предположение о том, что могло случиться в клубе Ижевска с Децлом. Об этом он рассказал на телеканале «Россия 1» в программе «Выход в люди». (Подробнее)

Фото: скриншот видео

Лыжник из Удмуртии вошел в состав команды на Чемпионат мира в Австрии

Спортсмен из Удмуртии Максим Вылегжанин вошел в состав команды на Чемпионат мира по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в австрийском городе Зеефельд с 19 февраля по 3 марта. (Подробнее)

В рамках Года здоровья в Удмуртии прошла традиционная лыжная гонка «Лыжня России»

В Удмуртии в рамках Года здоровья состоялась традиционная массовая лыжная гонка «Лыжня России». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. (Подробнее)

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Более 200 спортсменов стали участниками зимнего велопарада в Ижевске

Более 200 человек приняли участие в четвертом зимнем велопараде, который прошел в Ижевске 9 февраля. Спортсмены преодолели четыре километра по маршруту: Администрация Ижевска - улица Пушкинская - улица Кирова - Парк им. С.М. Кирова. (Подробнее)

Фото: izh.ru

Спортивный комплекс с 25-метровым бассейном открыли в Удмуртии

Спортивный комплекс «Заря» с 25-метровым плавательным бассейном открылся в деревне Пирогово Завьяловского района Удмуртии. (Подробнее)

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В Ижевске прошел фестиваль "Всемирный день пельменя"

9-го февраля на Центральной площади отмечают всемирный день пельменя. Ижевчан и гостей города поздравили бабушки из Бураново, а посетители фестиваля сыграли в пельнянькей и попробовали пельмени местных производителей. (Подробнее)

День пельменя в ИжевскеФото: Алена Селезнева

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