Утро в Ижевске: закрытие школ на карантин, победа Туктамышевой на турнире Dragon Trophy и борьба со снегом
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 12 февраля, вторник. В городе сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем до -8 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
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КАРАНТИН
В Ижевске все школы города закрыли на карантин, который продлится с 12 по 18 февраля. Решение было принято на экстренном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии администрации Ижевска (подробнее)
Фото: Сергей Грачев
ЗНАЙ НАШИХ!
Уроженка Удмуртии фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу на международном турнире Dragon Trophy, который проходил в Словении с 7 по 9 февраля. Несмотря на неудачные прыжки в короткой и произвольной программах, фигуристка набрала 188,11 балла и выиграла турнир (подробнее)
Фото: .
ЗАМЕТЕННЫЙ ИЖЕВСК
«Комсомолка» продолжает следить за снежной ситуацией в Ижевске. Так, вчера в городе работали 98 единиц спецтехники. Мы собрали несколько фото с заметенных улиц (подробнее)
Фото: Сергей Грачев
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ИСТОЧНИК KP.RU
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