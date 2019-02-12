Утро в Ижевске: закрытие школ на карантин, победа Туктамышевой на турнире Dragon Trophy и борьба со снегом

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 12 февраля, вторник. В городе сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем до -8 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

«Тропу здоровья» обустроят в Ижевске (подробнее)

В рамках акции «Открытка из Ижевска» было отправлено 2000 открыток с изображением пельменей (подробнее)

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова высказалась об уходе из спорта (подробнее)

Жительница Кировской области украла у ижевчанки 100 тысяч рублей (подробнее)

В результате пожара в Удмуртии погибло три человека (подробнее)

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КАРАНТИН

В Ижевске все школы города закрыли на карантин, который продлится с 12 по 18 февраля. Решение было принято на экстренном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии администрации Ижевска (подробнее)

Фото: Сергей Грачев

ЗНАЙ НАШИХ!

Уроженка Удмуртии фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу на международном турнире Dragon Trophy, который проходил в Словении с 7 по 9 февраля. Несмотря на неудачные прыжки в короткой и произвольной программах, фигуристка набрала 188,11 балла и выиграла турнир (подробнее)

Фото: .

ЗАМЕТЕННЫЙ ИЖЕВСК

«Комсомолка» продолжает следить за снежной ситуацией в Ижевске. Так, вчера в городе работали 98 единиц спецтехники. Мы собрали несколько фото с заметенных улиц (подробнее)

Фото: Сергей Грачев

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