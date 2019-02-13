Утро в Ижевске: пропавшая 15-летняя девочка, деньги на строительство детских садов и отставка главы Ленинского района
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 13 февраля, среда. В городе сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем до -8 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
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Далее с подробностями:
В Ижевске разыскивают 15-летнюю девочку
Фото: ПСО "Регион 18"
С 10 февраля 2019 года она не выходит на связь с родственниками.
Глава города Олег Бекмеметьев сообщил , куда направят деньги от продажи Ижевских электрических сетей
Фото: Диля Ахмадишина
Часть средств, вырученных от реализации имущественного комплекса Ижевских электрических сетей, в этом году будет направлена на ремонт социальных объектов.
Глава Устиновского района Ижевска Игорь Утробин оставит свой пост
Фото: Архив
С 13 февраля глава Устиновского района уходит в отпуск, а 1 марта 2019 года он покинет свой пост.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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