Утро в Ижевске: пропавшая 15-летняя девочка, деньги на строительство детских садов и отставка главы Ленинского района

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 13 февраля, среда. В городе сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем до -8 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Неутешительная статистика заключенных браков в Удмуртии

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- Памятник Виктору Васнецову появится в Ижевске. Где он расположится и кто будет его устанавливать?

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Далее с подробностями:

В Ижевске разыскивают 15-летнюю девочку

Фото: ПСО "Регион 18"

С 10 февраля 2019 года она не выходит на связь с родственниками.

Глава города Олег Бекмеметьев сообщил , куда направят деньги от продажи Ижевских электрических сетей

Фото: Диля Ахмадишина

Часть средств, вырученных от реализации имущественного комплекса Ижевских электрических сетей, в этом году будет направлена на ремонт социальных объектов.

Глава Устиновского района Ижевска Игорь Утробин оставит свой пост

Фото: Архив

С 13 февраля глава Устиновского района уходит в отпуск, а 1 марта 2019 года он покинет свой пост.

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