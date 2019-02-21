В Ижевске прошел тур по новостройкам

16 февраля ижевчане отправились в первый в этом году тур по новостройкам от «Комсомольской правды». От Дворца Главы Удмуртии на строительные площадки города выехал не один, а два автобуса: в общей сложности участие в экскурсии приняли 80 человек. Однако, несмотря на это, всех желающих взять в тур мы не смогли. Поэтому подготовили виртуальное путешествие по тем строительным площадкам, которые посетили.

Дом уютных технологий в тихом зеленом районе

.

Жилой комплекс «Я ЖИВУ! На Подлесной» от застройщика «Талан» находится в тихом зеленом районе города, что прекрасно подойдет для семейной жизни. Здесь нет оживленных магистралей с бесконечным автомобильным трафиком, нет ощущения бешеного ритма жизни – это место для отдыха. В то же время, вся необходимая инфраструктура рядом – общественный транспорт, учебные заведения, парки, развлекательный центр.

На территории комплекса планируют высадить 6 видов деревьев и 9 видов кустовых растений: клёны, рябину, липу, сирень, чубушник, барбарис, котовник. Во дворе появятся несколько малых архитектурных форм – беседки, сцены, зона коворкинга.

Концепцию экологичности поддерживает внешний облик дома. Основная его часть – это вентиляционные навесные фасады с фиброцементными панелями спокойных природных оттенков. Также в отделке используются керамогранитные панели на уровне первого этажа и элементы мокрого фасада.

.

Для повышения безопасности часть детских зон двора будет покрыта яркой резиновой крошкой. Это как плоские поверхности, так и игровые полусферы. Здесь дети смогут придумывать свои собственные игры, создавать новые сценарии и развивать творческое мышление

Другие предложения «Талан» в г. Ижевске

Дом на Фруктовой.

Загородные 2-этажные квартиры в таунхаусах. Все коммуникации центральные, охраняемая территория, интернет, два собственных парка.

Скачайте мобильное приложение «Талан» и выберите квартиру в AppStore или GooglePlay.

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Дом – Индивидуалист

.

ЖК «Панорама Плаза» от застройщика «Рентек» находится на Кирова, 98 на границе 2-ух районов Металлург и Центр.

Наш дом особенный, рядом с ним практически нет соседних домов и не будут построены новые. Архитектура Панорама Плазы представляет собой открытую книгу, что избавит жильцов нашего дома от ощущения жизни в муравейнике современных новостроек или ощущения тюремных двориков квартальной застройки.

Панорама Плаза – дом-индивидуалист среди современных новостроек, поэтому будет отлично совместим с людьми, ценящими свое личное пространство, время и индивидуальность. Это люди, которые могут позволить себе жить по своим личным принципам.

Архитектура дома выполнена в классическом стиле, поэтому дом Панорама Плаза будет оставаться актуальным в отличие от новомодных домов-попугаев.

.

В доме представлены различные планировки: от студии 35 кв.м. до евро четырехкомнатной 88,5 кв.м в евро и классическом вариантах. Планировки квартир максимально продуманы и функциональны, никаких лишних метров! Подземная парковка, закрытый внутренний двор, дизайнерские холлы – все есть! Кроме этого рядом с домом есть Ижевский пруд, родник и парк.

Вокруг дома планируется облагородить парковую зону, а это 30 000 кв.м. для прогулок и утренних пробежек, кроме того на территории установят фитнес-зону с уличными тренажерами.

Окончание строительства дома - конец 2019 года.

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Зарядись Кислородом

.

ЖК «Кислород» от застройщика «Рентек» расположен в лесопарковой зоне за ЖК «Столичный», но, несмотря на это, он находится всего в 5 км от центра Ижевска. Это целый жилой район, состоящий из 5 домов, а это 1400 квартир!

Парковочные места, школы, сады, спортивные площадки, магазины, аптеки – все, что нужно для комфортной семейной жизни, находятся рядом! Также рядом с комплексом планируется возведение детского сада с начальной школой.

На территории комплекса будет огромная благоустроенная территория, появятся зоны для встреч с друзьями и семейного времяпровождения: площадки для пикников, детские площадки для различных возрастов и собственное футбольное поле. А также велодорожки, зоны для пробежек и неспешных прогулок. В ЖК «Кислород» предусмотрен двор без машин, что обеспечит безопасность самым маленьким жильцам домов.

В жилищном комплексе будет собственная котельная: тепло в доме и горячая вода без перебоя у жильцов круглый год.

Данный комплекс продуман для молодых семей. Демократичные цены позволят многим семьям приобрести свое первое жилье или расшириться для семейного пополнения.

Срок сдачи ЖК «Кислород» - конец 2020 г.

Комплекс окружен лесом со всех сторон, благодаря чему воздух наполнен кислородом. Дышите свежим воздухом полной грудью!

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

.

Городская панорама и удаленность от шума и пыли

.

«Седьмое Небо» от застройщика «Литум» - это жилой комплекс из 4 домов, объединенных одной территорией. Расположен он на пересечении ул. Бабушкина и Ухтомского – в центре города, всего в 5 мин от ул. Ленина, но при этом в дали от городского шума и пыли.

Особая гордость ЖК «Седьмое Небо» – это двор, исполненный в концепции семейного отеля. Можно выйти во двор, в котором всегда будет, чем себя занять. Зеленые аллеи для прогулок, беседки для отдыха, как крытые, так и закрытые от дождя и солнца. Если ребенок постарше, можно отпускать его смело одного – по всему периметру установлены камеры, а все автомобильные парковки расположены за территорией. На территории порядка 1,5 Га - расположены несколько игровых и спортивных площадок - как для малышей, так и для подростков. Зимой спортивная площадка превращается в каток.

Большое внимание проектировщики уделили озеленению территории. Это 18 видов различных кустарников и деревьев. Большинство из них - цветущие. Благодаря этому двор будет долго радовать жильцов яркими красками и ароматом цветов.

.

Жилой комплекс расположен на одной из самых высоких точек города, а это означает, что видовые квартиры начинаются уже с 3-го этажа. При этом, при проектировании, было предусмотрено такое расположение домов, чтобы красивая панорама на город была доступна практически всем. Дома расположены в шахматном порядке и на приличном расстоянии друг от друга.

И, конечно же, не стоит забывать, что рядом расположен реликтовый лес. А это не только свежий воздух и пение птиц по утрам, но еще и естественная завеса от городского шума и дорожной пыли.

За подробностями обращайтесь к специалистам отдела продаж по телефону +7(3412) 97-05-05 или по адресу ул. М.Горького, 152.

Застройщик ООО Монолит, проектная декларация на сайте Литум.рф, а также в Единой информационной системе жилищного строительства.

«Звезды» в микрорайоне «Столичный»

.

ЖК «Звёздный» в микрорайоне «Столичный» — это 1-подъездный 16-этажный жилой дом, который возводится по каркасно-монолитной технологии с облицовкой стен кирпичом. Квартиры в этом доме предлагаются с полной чистовой и с предчистовой отделкой.

Новый детский сад и школа, магазины и остановка общественного транспорта находятся в шаговой доступности жителей дома.

Количество квартир в доме – 110, компактные 1-комнатные квартиры, разнообразные 2-комнатные, просторные 3-комнатные квартиры.

Площадь 1-комнатных квартир – 38,0 и 38,6 кв. м., кухни 9 кв. м., стоимость от 1 970 000 с отделкой и от 1 900 000 – без отделки.

Площадь 2-комнатных квартир от 49,5 до 61 кв. м., в двухкомнатных квартирах кухни по 10 и 11 кв. м., стоимость с отделкой от 2 480 000 и от 2 420 000 без отделки.

Площадь 3-комнатных квартир — 84,3 кв. м., площадь кухни – 9,8 кв. м., в квартире две лоджии, стоимость 3 970 000 с отделкой и 3 890 000 без отделки.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

Приглашаем в офисы продаж расположенные по адресам: ул. Пушкинская, 148, к. 116, тел. 51-41-17, 68-39-16 и ул. Кунгурцева, 14, тел. 57-01-56

Новый дом в старом районе города

.

ЖД «Дружный» находится в центральной части города, рядом с домом Дружбы народов, который и «подарил» название новостройке. Это старый район с развитой транспортной инфраструктурой, рядом детские сады и школы, на придомовой территории предусмотрена детская площадка и парковка.

Это 1-подъездный 10-ти этажный жилой дом возводится по каркасно-монолитной технологии с облицовкой кирпичом.

Всего в доме 76 квартир: 1-о, 2-х и 3-комнатные, квартиры предлагаются без чистовой отделки.

Площадь 1-комнатных – от 33 кв. м., кухни 8 кв. м., стоимостью от 1 862 000 руб. Есть вариант 1,5-комнатной квартиры с большой кухней в 15 кв. м., их стоимость от 2 275 000 руб.

2-комнатные квартиры – площадь 48,6 и 61 кв. м., кухни по 8 и 15 кв. м., стоимость от 2 600 000 до 3 150 000 руб.

3-х комнатные – площадь 87,2 кв. м., площадь кухни – 16 кв. м., стоимость от 4 220 000 рублей.

Все лоджии и балконы в доме «Дружный» будут застеклены витражным остеклением.

Приглашаем в офисы продаж расположенные по адресам: ул. Пушкинская, 148, к. 116, тел. 51-41-17, 68-39-16 и ул. Кунгурцева, 14, тел. 57-01-56

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

Сайт ГВСУ №8: www.gu8.ru

Кстати!

О выгодных условиях ипотеки, сборе необходимых документов и рефинансировании кредита рассказали специалисты «Сбербанка» и АО «Икур». Кроме того, участники тура смогли в режиме онлайн подать заявку на расчет и получение ипотеки совершенно бесплатно.

Как сэкономить на ипотеке?

Часто ипотека кажется неподъемной и обременительной для семейного бюджета. Так ли это на самом деле? Разберемся вместе с Ипотечной корпорацией Удмуртской Республики (АО «ИКУР»).

.

Семейная ипотека – низкая ставка!

Как известно, платить за свою квартиру всегда выгоднее, чем за съемное жилье. Кроме базовых ипотечных займов, некоторые категории граждан в АО «ИКУР» могут оформить ипотеку с рекордно низкой ставкой! Например, «Семейная ипотека» всего под 6% - для тех, у кого в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй, третий и/или последующий ребенок.

«Комфортная ставка» - что это?

Также в АО «ИКУР» есть спецусловия для желающих приобрести дом с землей или машиноместо. Если же рассчитанный платеж Вас не устраивает, то всегда можно снизить его, воспользовавшись опцией «Комфортная ставка». Она выгодна для тех, кто берет большую сумму на долгий срок. По сути, можно внести фиксированную сумму и получить снижение ставки на 3%. В итоге, за весь период кредитования Вы сэкономите на процентах гораздо больше, чем потратите на единовременный платеж.

С просрочками, без справки о доходах или первоначального взноса – возможно ли?

Бывает так, что человек не может предоставить справку о доходах. Для таких клиентов в АО «ИКУР» есть возможность взять ипотеку по двум документам - понадобится только паспорт и СНИЛС.

Тем, кто не имеет денег на первоначальный взнос, но имеет в собственности квартиру, можно получить ипотеку без первоначального взноса под залог имеющейся квартиры. Этим ипотечным продуктом часто пользуются родители, чтобы приобрести квартиру детям.

У кого-то в кредитной истории были просрочки, из-за которых банки теперь отказывают в выдаче займа. Но есть разные методики оценки кредитоспособности. АО «ИКУР» может предложить в случае просрочек кредитоваться по программе «Дельта-кредит», допускающей определенное количество просрочек по кредиту продолжительностью до 60 дней.

Кроме того, в АО «ИКУР» все прозрачно, нет дополнительных платных услуг и скрытых платежей, а это – тоже существенная экономия по ипотечному займу.

Подробнее - на сайте www.ikur.ru или в офисе АО «ИКУР» по адресу г. Ижевск, ул. Коммунаров, 212, тел.(3412) 913-775.

Партнер проекта: ПАО Сбербанк

.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

Реклама, 18+

ООО фирма «Ариго»