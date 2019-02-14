Утро в Ижевске: строительство аквапарка, новые подробности дела Соловьева и возвращение ларьков на улицы

Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 14 февраля. За окном -8 градусов, днем ожидается повышение температуры до -6. По данным Яндекс.Погода, в День всех влюбленных погода будет снежной и ветреной - порывы ветра достигнут 4,5 м/с.

«Комсомолка» желает читателям бодрого утра, хорошего дня и скорейшего завершения рабочей недели. Настраиваемся на продуктивный рабочий день и предлагаем почитать новости одной строкой:

Автобус в Удмуртии сбил 7-летнего мальчика

Гендиректор «Летнего сада» рассказал, какая сумма понадобится на строительство аквапарка в Ижевске

Женщина погибла при пожаре в Удмуртии

Ижевчанин выступит на проекте «Песни» на телеканале ТНТ

Ларьки возвращаются: чиновники решили собрать с населения черный нал

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Прекрасный ижевский рассвет

ФОТО: Архив

Утром 13 февраля горожане в соцсетях поделились фотографиями прекрасного, уже такого весеннего рассвета. Предлагаем посмотреть подборку потрясающих снимков.

«Мужское воспитание»

ФОТО: uren-vesti.ru

Кто умеет плавать брасом, спорить басом и еще много чего другого? Конечно же - папа. «Комсомолка» совместно с «Промсвязьбанком» предлагает ижевчанам выбрать того, кого с гордостью можно назвать «Глава семейства». С 11 по 28 февраля пришлите фото с самым лучшим папой, соберите как можно больше голосов и получите призы - бесплатный полет в аэротрубе (подробнее).

Дело Соловьева

ФОТО: Диля АХМАДИШИНА

13 февраля в Завьяловском районном суде Удмуртии пршло очередное заседание по делу бывшего главы республики Александра Соловьева. Сторона обвинения рассказала свою версию того, как экс-чиновник брал взятки. Мы собрали основные данные.

Замуж за рубеж

ФОТО: Личный архив

Народная артистка Удмуртии Надежда Уткина уже больше четырех лет живет на две страны - Россию и Швейцарию. Она успевает и выступать на сцене, и варить щи мужу-иностранцу, и нянчиться с внуком, и пропалывать сорняки в огороде, и варить варенье. «Комсомолка» узнала, почему артистка живет на две страны и как устроена ее жизнь за рубежом.

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