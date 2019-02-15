Утро в Ижевске: корректировка маршрутной сети автобусов, правовой статус свидетеля по делу экс-главы и повышение смоимости проезда

Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 15 февраля. За окном -8 градусов, днем ожидается повышение температуры до -6. По данным Яндекс.Погода, погода будет снежной и ветреной - порывы ветра достигнут 4,5 м/с. Предлагаем вам почитать новости одной строкой:

-Сотрудник почтамта в Ижевске пытался украсть инкассаторскую сумку, в которой было 1,8 миллиона рублей.

-Следователи проводят проверку по факту падения мальчика в колодец.

-Внимание! В Ижевске разыскивают 35-летнего мужчину.

-ХК "Ижсталь" решили удивить своих болельщиков на последнем домашнем матче.

-Владелец АЗС обманул МВД по Удмуртии на 17 миллионов.

-Для проведения спортивных мероприятий в Удмуртии создадут "Калашников Спорт".

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«Комсомолка» и «Промсвязьбанк» запускает конкурс «Мужское воспитание»!

Фото: Архив

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев предложил скорректировать маршрутную сеть автобусов

Фото: Амир Закиров

4 февраля, в четверг, он встретился с гендиректором ОАО ИПОПАТ Дмитрием Пивошем и обсудил вопросы работы городских автобусов.

Уголовное дело экс-главы Удмуртии: Гособвинитель Дмитрий Малыгин уточнил правовой статус бывшего замминистра транспорта:

Фото: Сергей Грачев

14 февраля, в Завьяловском суде продолжился допрос первого свидетеля по уголовному делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Перед началом заседания гособвинитель Дмитрий Малыгин уточнил правовой статус бывшего замминистра транспорта республики Александра Соловьева.

Стоимость проезда на трамваях и троллейбусах в Ижевске может повыситься

Фото: Архив

МУП ИжГЭТ направил в Минстрой Удмуртии обращение об увеличении стоимости проезда.