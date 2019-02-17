Погода в Ижевске на ближайшую неделю: ожидается небольшое похолодание и снег

Ближайшая неделя принесет ижевчанам переменчивую погоду: если во вторник и среду в город придет похолодание, к четвергу вновь потеплеет. По данным Яндекс.Погода, на протяжении всей недели ожидается небольшой снег.

В понедельник, 18 февраля, температура составит -4...-2 града. На улице ожидается небольшой снег и высокая влажность воздуха – до 86%. Ветер южный, 4,3 м/с.

Ситуация изменится во вторник – на улице значительно похолодает. Столбик термометра опустится до – 10 градусов. Снег сохранится.

В среду, 20 февраля, потеплеет, и температура составит – 8 градусов. Порывы южного ветра будут достигать 4, 1 м/с.

21 февраля потеплеет до – 2 градусов. Ожидается небольшой снег. В пятницу ситуация сохранится.

В субботу, 23 февраля, вновь похолодает. Столбик термометра опустится на 1 градус. В воскресенье температура продолжит падать и составит -7 градусов. Порывы ветра достигнут 3, 3 м/с.