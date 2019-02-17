2019-02-17T14:30:10+03:00
Общество

Погода в Ижевске на ближайшую неделю: ожидается небольшое похолодание и снег

Самым холодным днем недели станет вторник
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: АрхивФОТО: Архив
Изменить размер текста:

Ближайшая неделя принесет ижевчанам переменчивую погоду: если во вторник и среду в город придет похолодание, к четвергу вновь потеплеет. По данным Яндекс.Погода, на протяжении всей недели ожидается небольшой снег.

В понедельник, 18 февраля, температура составит -4...-2 града. На улице ожидается небольшой снег и высокая влажность воздуха – до 86%. Ветер южный, 4,3 м/с.

Ситуация изменится во вторник – на улице значительно похолодает. Столбик термометра опустится до – 10 градусов. Снег сохранится.

В среду, 20 февраля, потеплеет, и температура составит – 8 градусов. Порывы южного ветра будут достигать 4, 1 м/с.

21 февраля потеплеет до – 2 градусов. Ожидается небольшой снег. В пятницу ситуация сохранится.

В субботу, 23 февраля, вновь похолодает. Столбик термометра опустится на 1 градус. В воскресенье температура продолжит падать и составит -7 градусов. Порывы ветра достигнут 3, 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Высокопоставленный инспектор из Москвы застрял в лифте в Элисте во время проверки сферы ЖКХ в Калмыкии
Главе комиссии ОП РФ по ЖКХ Игорю Шпектору, которому как раз перед этим инцидентом жители жаловались на работу подъемников в их доме, пришлось провести взаперти полчаса
Новости 24
Жители Удмуртии должны за свет и ЖКУ более 1,2 млдр рублей
В Ижевске установят памятник создателю первых ижевских мотоциклов Петру Можарову
В Удмуртии пропал 14-летний подросток
Биатлонистка из Удмуртии стала 11 в гонке преследования на этапе Кубка мира в США
Житель Удмуртии отправился в колонию за попытку изнасиловать молодую девушку
Житель Удмуртии стал победителем Международной универсиады МГУ
В Ижевске разыскивают 14-летнего подростка
«Он никогда не хотел умирать»: мать Децла рассказала о причинах смерти сына в Ижевске
Ижевчанин прошел во второй этап шоу «Песни» на ТНТ
Жители ижевской многоэтажки купили домик для бездомной кошки
Спортсменка из Удмуртии Алина Загитова поздравила свою собаку с праздником
Проект памятника «Оружейникам Удмуртии» вошел в число победителей Всероссийского конкурса
Озвучены новые сроки ремонта моста через реку Подборенка возле школы №5 в Ижевске
Подозреваемых в вооруженном нападении на офис задержали в Удмуртии
Спортсменка из Удмуртии заняла 20-е место в спринтерской гонке на Кубке мира по биатлону
16 февраля в Ижевске ожидается небольшой снег
Пешеходный переход около школы «Гармония» оборудуют в Ижевске
Парикмахер салона красоты в Удмуртии подозревается в незаконном хранении наркотиков
В выходные в Ижевске ожидается теплая погода
В выходные гостей «Новой ярмарки» ждут интересные покупки и мастер-классы
В Сквере Победы в Ижевске состоялась акция «Дорога памяти»
Абоненты Tele2 в Удмуртии переходят на LTE
16-летнего подростка разыскивают в Ижевске
Главные мероприятия, приуроченные к 100-летию Михаила Калашникова, которые пройдут в Ижевске
Ижевчанин задержан по подозрению в распространении порнографических материалов