Утро в Ижевске: памятник инженеру Петру Можарову, ижевчанин в шоу «Песни» на ТНТ и долг за ЖКУ
Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 18 февраля. Сегодня днем возможен снег и гололед, на дорогах снежные заносы. Днем потеплеет до -1...-3 °С. Желаем всем хорошего дня, удачного начала рабочей недели и предлагаем почитать новости одной строкой:
Житель Удмуртии отправился в колонию за попытку изнасиловать молодую девушку (Подробнее)
Биатлонистка из Удмуртии стала 11 в гонке преследования на этапе Кубка мира в США (Подробнее)
Пешеходный переход около школы «Гармония» оборудуют в Ижевске (Подробнее)
Подозреваемых в вооруженном нападении на офис задержали в Удмуртии (Подробнее)
Озвучены новые сроки ремонта моста через реку Подборенка возле школы №5 в Ижевске (Подробнее)
Спортсменка из Удмуртии Алина Загитова поздравила свою собаку с праздником (Подробнее)
Жители ижевской многоэтажки купили домик для бездомной кошки (Подробнее)
Далее с подробностями:
Жители Удмуртии должны за свет и ЖКУ более 1,2 млрд. рублей
В Удмуртии жители задолжали предприятиям ЖКХ 484 млн. рублей, ТЭС – 790 млн.рублей. Общая сумма составила более 1, 2 млдр.рублей. Задолженность сказывается на качестве услуг, предоставляемых населению, потому как влияет на общие экономические показатели предприятий. (Подробнее)
В Ижевске установят памятник создателю первых ижевских мотоциклов Петру Можарову
Фото: vk.com/izh_izhevsk
В Ижевске появится памятник Петру Можарову – инженеру, конструктору и создателю первых ижевских мотоциклов. Инициативу, с которой выступили представители мотосообщества, уже рассмотрели и одобрили на профильной комиссии администрации города. (Подробнее)
Ижевчанин прошел во второй этап шоу «Песни» на ТНТ
Фото: vk.com/pesninatnt
16 февраля в первом отборочном этапе шоу «Песни» на ТНТ (16+) выступил ижевчанин Дмитрий Пермяков с песней «Твои мысли обо мне». (Подробнее)
«Он никогда не хотел умирать»: мать Децла рассказала о причинах смерти сына в Ижевске
Фото: @irinatolmatskaya
16 февраля в эфире телепрограммы «Эксклюзив» (Первый канал (16+) мать погибшего в Ижевске Децла рассказала, из-за чего остановилось сердце у ее сына. Ирина Толмацкая рассказала, что причиной смерти стала высокая нагрузка, с которой Кирилл не справлялся. (Подробнее)
В Ижевске разыскивают 14-летнего подростка
Фото: ПСО "РЕГИОН 18
15 февраля в Ижевске пропал 14-летний подросток Ложкарев Дмитрий Александрович. 15 февраля. Он ушел из дома, расположенного по ул. Тимирязева, в неизвестном направлении. (Подробнее)
Житель Удмуртии стал победителем Международной универсиады МГУ
Фото: Михаил Монашев
Студент Института экономики и управления УдГУ Михаил Монашев победил в индивидуальном туре заключительного этапа V Международной универсиады Высшей школы бизнеса МГУ по предпринимательству и управлению бизнесом. (Подробнее)
Проект памятника «Оружейникам Удмуртии» вошел в число победителей Всероссийского конкурса
Проект памятника «Оружейникам Удмуртии» вошел в пятерку победителей Всероссийского конкурса «Культурный след». Также в этом списке значатся: Лыковский шишак, Памятник словарю Даля, Героические дочери Родины и Спящая Мари. (Подробнее)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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