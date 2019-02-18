«Для нормальных пацанов и девчонок»: в Ижевске выступила группа «Порнофильмы»

2 февраля в баре BBQ состоялся концерт группы «Порнофильмы». Музыканты приехали в наш город по приглашению концертного агентства «Драйв-групп», чтобы вместе с поклонниками отпраздновать 10-летие коллектива. Побывали на концерте и мы. https://vk.com/draivizh

«БИЛЕТОВ БОЛЬШЕ НЕТ»

«Интересно, а они школу-то вообще закончили?» - пробираясь сквозь толпу подростков, я невольно удивлялась, насколько же разные люди собрались этим вечером в BBQ. Зал был забит битком – еще за сутки до концерта организаторы сообщили, что все билеты распроданы. Это и не удивительно – «Порнофильмы» в Ижевске знают и любят. Так что площадка оказалась заполнена уже спустя час после того, как открылись двери клуба.

Послушать любимую группу собрались сотни поклонников – не только из Ижевска, но и других городов. Фото: Ильяс Бекмансуров

Хрупкие девочки жались к сцене – поближе к артистам. Взрослые парни в фирменных футболках «П-фильмов» занимали боевые позиции у барной стойки. Несколько предусмотрительных ребят переодевались «в то, что не жалко» прямо в зале – готовились к предстоящему замесу. Я, вспоминая предыдущий концерт, предусмотрительно отошла подальше от центра. Благо, площадка была разбита на несколько зон, и желающие могли спастись от слэма по бокам от основной части зала.

Появившиеся на сцене парни вызвали фурор – разгоревать публику не пришлось. «Понеслась!» - подумала я, музыканты вдарили первую песню - и толпа вокруг ожила.

Ну какой панк-концерт без ярких ирокезов? Фото: Ильяс Бекмансуров

ДАВАЙ УСТРОИМ ПРАЗДНИК

Если вы никогда не были ни на одном панк-концерте – начать советую именно с «Порнофильмов». Всего два часа - и вы откроете для себя, что стейдж-дайвинг (прыжок со сцены в толпу) – не страшно, сёркл-пит (огромный круг перед сценой) - действительно весело, а если ты случайно упадешь в толпе – тебя поднимут и заботливо отряхнут. Не удивительно, что устав наблюдать за весельем со стороны, фанаты спускались со второго этажа и скрывались в толпе – признаться честно, даже я пару раз подумала, а не нырнуть ли за ними…

Музыканты исполнили и сравнительно новые, и давно полюбившиеся поклонникам треки

Тем более, что сет-лист радовал - старые песни перемешались со сравнительно новыми треками с пластинки «В диапазоне между отчаянием и надеждой», вышедшей в 2017 году. Подпевали хором - оказалось, что «Для пацанов и девчонок», «Надежду», «Перемены» и другие знают буквально все. А пару раз Котляров (солист группы – прим. ред.) и вовсе замокал, давай возможность залу самостоятельно исполнять любимые хиты.

За двухчасовой концерт ребята исполнили все самые любимые поклонниками песни. Фото: Ильяс Бекмансуров

Кстати, только побывав на концерте можно по-настоящему понять, почему «Порнофильмы» собирали (и будут собирать!) полные залы. Не только из-за вокала Котлярова, цепляющих текстов или драйва. Но и потому, что стоя в огромной, потной и абсолютно счастливой толпе, ты вдруг абсолютно точно чувствуешь, что тебя понимают. Да и как иначе, если каждая песня «П-фильмов» - будь то «Россия для грустных», «Надежда» или «Перемены» - написаны о том, что понятно и знакомо каждому – о простой любви, о желании жить в мире, о поиске себя. Словом, музыка для «нормальных пацанов и девчонок».

Все, что нужно знать о стейдж-дайвинге. Фото: Ильяс Бекмансуров

ЭТО БЫЛ ТОТАЛЬНЫЙ РАЗНОС!

Не удивительно, что поклонники остались в восторге от концерта.

- Я был в первый раз на рок концерте вообще, поэтому не могу сравнить с другими концертами и оценить по достоинству. Но это не помешало испытать эмоциональный всплеск дикой энергии, которая до сих пор заставляет мое сердце биться быстрее, - поделился Михаил Вахрушев.

Концерт получился по-настоящему огненным. Фото: Ильяс Бекмансуров

- Было шикарно. Люди, у кого как долго в ушах звенело? - отметил Артём Терентьев.

В слэме не обошлось и без потерь. Так, после концерта в баре собралось два больших пакета с потерянными вещами.

- Есть ли хоть маленький шанс найти кроссовок? – поинтересовалась ижевчанка Алия.

В следующий раз ребята приедут в Ижевск в июле – они примут участие в фестивале «Улетай» (0+). Фото: Ильяс Бекмансуров

Впрочем, это не испортило впечатлений от концерта. Остались в восторге и сами музыканты.

- ИЖЕВСК! ЭТО БЫЛ ТОТАЛЬНЫЙ РАЗНОС! Отличное начало тура! – отметили они в официальном сообществе.

КСТАТИ

Перед выступлением ребята заглянули в одну из ижевских мужских парикмахерских, где музыкантам «прокачали стрижки».