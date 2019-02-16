Итоги недели в Ижевске: визит принцессы Монако, возможное повышение стоимости проезда и заседание по делу Александра Соловьева

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- Здание главного корпуса оружейного завода передадут в пользование Национальному музею Удмуртии (подробнее)

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Ижевчанка, живущая на две страны: «Даже в Швейцарии я сажаю картошку и готовлю перепечи»

Фото: Личный архив

Народная артистка Удмуртии Надежда Уткина уже больше четырех лет живет на две страны - Россию и Швейцарию. Она успевает и выступать на сцене, и варить щи мужу-иностранцу, и нянчиться с внуком, и пропалывать сорняки в огороде, и варить варенье. «Комсомолка» узнала, почему артистка живет на две страны и как устроена ее жизнь за рубежом. (Подробнее)

Дело Соловьева: какую версию событий излагает сторона обвинения?

Фото: Диля Ахмадишина

13 февраля в Завьяловском районном суде Удмуртии проходит очередное заседание по делу бывшего главы республики Александра Соловьева. Напомним, что прошлые заседания состоялись 31 января и 1 февраля. Сторона обвинения рассказала свою версию того, как экс-чиновник брал взятки. Мы собрали основные данные. (Подробнее)

Чем посыпают дороги Ижевска? Какие реагенты используют дорожники и безопасны ли они?

МУП «ДРЭУ» отвечает за уборку дорог центрального квадрата, магистралей Ленинского и Индустриального районов.

Об уличных реагентах среди горожан бытует немало мифов. Почему-то люди уверены, что коммунальщики выбирают едкие, опасные и неэффективные составы, которые разводят грязь, но не убирают лед. «Комсомолка» решила выяснить, чем на самом деле посыпают дороги Ижевска, и насколько безопасны эти вещества. (Подробнее)

Заместитель главного следователя Удмуртии: «Приложим все усилия к раскрытию преступлений»

Фото: архив редакции

22 января на должность первого зама главного следователя Удмуртии назначен Рустам Тугушев. О новом руководителе известно было немного - 43 года, родился в Пензе и приехал к нам из Пензенской области, в которой занимал аналогичную должность.

Какие задачи поставили перед ним в Удмуртии? И будут ли сотрудничать наши регионы? На эти вопросы «Комсомолке» ответил сам Рустам Рашидович. (Подробнее)

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