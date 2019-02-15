В Ижевске выбирают «Самого лучшего папу»

Кто умеет плавать брасом, спорить басом и еще много чего другого? Конечно же – папа. «Комсомолка» и «Промсвязьбанк» запустили конкурс «Мужское воспитание»! Мы предлагаем ижевчанам выбрать того, кого с гордостью можно назвать «Глава семейства».

Конкурс «Мужское воспитание» пройдет в 3 этапа:

1 этап – сбор заявок. С 11 по 28 февраля 2019 года пришлите фото с отцом семейства. Это может быть ваше совместное фото с малышом/ребенком/подростком, на котором видно, что вы – лучший папа. Или фотография, на которой видно, что ваш папа – лучший, например, вы вместе с папой на рыбалке, на природе, на лыжах, на даче…

Фотографии присылайте на почту kp@mgcentr.ru, выкладывайте в специальный альбом группы «ВК» или отправляйте в сообщения группы «ВК» vk.com/izhkp.

2 этап – голосование. Он начнется 1 марта. Все присланные фото выкладываются на сайт izh.kp.ru, где за них можно будет проголосовать. Голосование продлится с 1 марта 2019 по 10 марта 2019 года включительно.

3 этап – подведение итогов. Победители конкурса будут объявлены 11 марта. За 1 и 2 место участники, набравшие наибольшее число голосов, получат сертификаты на полет в аэротрубе на 3500 рублей. Участник, занявший 3 место, получит сертификат на полет в аэротрубе на 2800 рублей.

Информацию об организаиторе конкурса, правила его проведения, призовом фонде, количестве призов и подарков, сроках, порядке и месте их получения узнавайте по тел. (3412) 90-20-20, 94-50-61 и сайте www.izh.kp.ru.

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