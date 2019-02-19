Утро в Ижевске: самовзрывающийся беспилотник от «Калашников», снятие карантина в школах и увеличение количества автобусов на маршруте №40

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 19 февраля, вторник. В городе сегодня будет небольшая облачность, без осадков. Днем до -11 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Около 600 кг некачественного мяса специалисты изъяли в Удмуртии за 2018 год (подробнее)

За 2018 год в Удмуртии отмечен рост кредитования (подробнее)

В бывшем корпусе ижевского завода «Буммаш» появятся сервисный центр и офисы (подробнее)

Уроженка Ижевска Алина Загитова станцевала для китайского приложения Tik Tok (подробнее)

Автобусов №40 на маршруте в Ижевске стало больше (подробнее)

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САМОВЗРЫВАЮЩИЙСЯ БЕСПИЛОТНИК

Ижевский концерн «Калашников» в рамках международной выставки военной техники в Абу-Даби представил самовзрывающийся беспилотник «КУБ-БЛА». Беспилотник предназначен для поражения удаленных наземных целей. Он доставляет специальную нагрузку по координатам цели, которые задаются вручную (подробнее)

Фото: Калашников Медиа

ПАВОДОК

В Удмуртии пик прохождения паводка ожидается на конец апреля, а именно, с 20 по 29 апреля. В зоне подтопления находятся 24 населенных пункта (подробнее)

Фото: Сергей Грачев

БОЛЕЕ 20 000 ТОНН МУСОРА

В Удмуртии Регоператор по обращению с ТКО за январь 2019 года вывез более 20 тонн мусора (в 2017-м - 10 тысяч 389 тонн). На данный момент республике необходимо 433 миллиона рублей на установку 5,6 тысячи контейнерных площадок (подробнее)

Фото: Диля Ахмадишина

СНЯТ

В ижевских школах сняли режим карантина. С 19 февраля школы начинают работать в обычном режиме, пик заболеваемости пройден (подробнее)